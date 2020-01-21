Первые скоростные поезда в России запустят в 2026 году

Москва, 21 января. РЖД разрабатывает более 50 маршрутов общей протяженностью свыше 7 тысяч километров для будущих скоростных поездов. Об этом рассказал гендиректор компании Олег Белозеров.

По его словам, первые рейсы будут запущены уже в ближайшие десять лет, поезда будут развивать скорость более 350 километров в час. На данный момент уже готов проект скоростной железной дороги между Москвой и Казанью, в ее строительство инвестировано более одного триллиона рублей. Планируется, что магистраль будет сдана в эксплуатацию к 2026 году, сообщает ForPost.

«Ориентир времени, который нам поставил президент для запуска высокоскоростного движения, — это 2026 год. Сначала поезда пойдут на отрезке Москва — Петербург, затем — Москва — Нижний Новгород», — рассказал Белозеров.

Он отметил, что проектные работы уже завершены, сейчас согласуется экономика проекта, при этом за счет инноваций улучшается его модель.

«К 2026 году мы поедем нашим высокоскоростным составом по нашему участку Петербург — Москва — Нижний Новгород», — поделился подробностями гендиректор РЖД.

Он также пояснил, что первоначальная скорость в 350–380 километров в час со временем может увеличиться, для этого будет необходимо доработать инфраструктуру.

Пока наиболее быстрыми поездами являются электрички «Сапсан», которые со скоростью 250 километров в час курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.