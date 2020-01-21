ФАН вспомнил яркие высказывания представителей ушедшего в отставку кабмина

Мы провожаем кабинет министров под председательством Дмитрия Медведева, который в полном составе подал в отставку 15 января, вскоре после выступления президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию.

Нынешнее правительство не проработало и двух лет — оно было сформировано 18 мая 2018 года. В этом составе — 10 заместителей председателя правительства, в том числе 1 первый вице-премьер и 22 министра.

Федеральное агентство новостей предлагает вспомнить наиболее яркие и интересные высказывания бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева и глав министерств.

Дмитрий Медведев возглавлял правительство с 21 мая 2012 года.

С определенного момента в обществе утвердилось несколько ироничное отношение к этому высокопоставленному чиновнику. Тем не менее рейтинги доверия деятельности премьер-министра с 2012 года были довольно высокими и заметно просели только в последний период пребывания Дмитрия Медведева на посту главы правительства.

В народ эта цитата пошла в таком виде: «Денег нет, но вы держитесь». Дмитрий Медведев произнес ее 23 мая 2016 года во время визита в Крым. В Феодосии к премьер-министру подошла пенсионерка Анна Буянова, которая сказала, что у нее размер пенсии 8 тысяч рублей.

«Правительство нельзя трясти как грушу», — таким образом в сентябре 2011 года Медведев пояснил перед камерами федеральных каналов, почему за годы его президентства ни один министр не покинул свой пост за профнепригодность.

В декабре 2009 года на заседании комиссии по модернизации экономики руководитель «Ростехнологий» Сергей Чемезов после выступления главы государства попросил слова, чтобы ответить, как он выразился, на «реплику» Дмитрия Медведева, занимавшего на тот момент должность президента России. На что Дмитрий Анатольевич ответил:

«Реплики у вас, а все, что я говорю, в граните отливается».

Сергей Лавров, бесспорно, один из самых популярных представителей ушедшего в отставку правительства. За более чем 15-летний срок пребывания в должности министра иностранных дел дипломат запомнился россиянам и всему миру не только важными дипломатическими решениями, но и емкими, справедливыми и яркими высказываниями. Некоторые из них даже предлагали «оформить в рамочку и вывесить в кабинетах чиновников».

Четко и понятно Лавров в апреле прошлого года высказался о внешней политике, проводимой Россией.

В интервью одному из российских телеканалов глава МИД подчеркнул, что Москва всегда готова к диалогу с любыми странами, но извиняться ни перед кем не собирается.

Когда в сентябре 2019 года перед сессией Генассамблеи ООН США не выдали визы членам российской делегации, Лаврову тоже было что напомнить зарубежным коллегам.

«Между прочим, когда обсуждалось создание ООН и дошли до месторасположения штаб-квартиры, Иосиф Сталин предложил, чтобы она разместилась в Сочи. Это было прозорливо. Сейчас, я думаю, Сочи бы точно справился без каких-либо шероховатостей — после Олимпиады и всех других мероприятий, состоявшихся там впоследствии», — заявил он в интервью журналистам.

После встречи со своим словенским коллегой Карлом Эрьявецем Лавров сказал, что «устал» наблюдать за тем, как Европа вместо первоочередной задачи прекращения кровопролития на Украине обсуждает вопрос санкций в отношении Москвы.

«Что касается Украины, я уже, честно говоря, устал следить за тем, какие договоренности принимаются в Евросоюзе, какие сроки назначаются для очередного рассмотрения очередных черных, или там серых, или другого цвета списков».

Есть у российского дипломата и еще одно высказывание о санкциях Запада против России.

«Когда будут опускать железный занавес, могут себе что-нибудь прищемить».

Это еще одно яркое высказывание главы внешнеполитического ведомства о политике санкций западных стран в отношении России.

Фраза, которая стала легендарной и быстро ушла в народ, была высказана Лавровым в 2015 году.

В ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром глава российского внешнеполитического ведомства не сдержал эмоций и выругался.

«Дебилы, ...»

Что послужило причиной недовольства дипломата — неизвестно. Сам Лавров позднее заявил, что ни на кого не злился, — просто не знал, что микрофон включен.

Сергей Шойгу на должность министра обороны был назначен 6 ноября 2012 года и с того времени бессменно занимает этот пост. С его именем связывают период возрождения российской армии, возвращение ее в число сильнейших армий мира.

Реформе армии нужен здравый смысл. Об этом Сергей Шойгу сказал в первом своем интервью после назначения на должность министра обороны 12 февраля 2013 года. Таким образом министр отреагировал на вопрос о деятельности своего предшественника на этом посту Анатолия Сердюкова.

Так Сергей Шойгу ответил на вопросы журналистов о том, принимали ли российские военные участие в конфликте на Украине в 2014 году.

Владимир Колокольцев возглавил министерство внутренних дел в 2012 году. До этого он руководил столичной полицией.

Правозащитники и эксперты тогда благосклонно отнеслись к назначению Колокольцева, ожидая от него, прежде всего, «наведения порядка в рядах российской полиции».

Как раз незадолго до его назначения, в 2011-2012 годах, в России прошла реформа полиции. Она должна была помочь повысить эффективность работы правоохранительных органов и если не искоренить, то значительно снизить уровень коррупции в структурах МВД.

Как раз о борьбе с коррупцией и высказался однажды Владимир Колокольцев.

Министр спорта РФ Павел Колобков занял свой пост в 2016 году. В политику он пришел из большого спорта. Колобков стал олимпийским чемпионом по фехтованию в 2000 году на Олимпиаде в Сиднее. Именно при нем в нашей стране прошел чемпионат мира по футболу 2018 года, признанный советом ФИФА «лучшим в истории». Однако на министерство спорта под руководством Колобкова обрушивался и шквал критики, касавшийся непоследовательной позиции ведомства в ходе так называемого «допингового скандала». Министра призывали жестче отстаивать интересы российского спорта.

Колобков также поддержал инициативу российского парламента вернуть свободную продажу пива на стадионы.

Во время «допингового скандала» ведомству с трудом удавалось найти общий язык с Российским антидопинговым агентством. Подчас заявления, исходящие от двух структур, были прямо противоположны.

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что не всегда понимает, что делает и говорит генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

«Честно говоря, не всегда понимаю, что говорит и делает Юрий Александрович», — заметил тогда Колобков.

Александр Новак возглавил министерство энергетики в 2012 году. О его назначении тогда говорили как о выборе «равноудаленной фигуры», что позволит ведомству согласовывать зачастую противоположные интересы нефтяников, газовиков и электроэнергетиков. Именно при Новаке были запущены энерговетки в новый регион России — Крым, а также реализованы масштабные энергетические проекты, такие как «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Рассуждая о перспективах транзита газа через Украину, глава российского энергетического ведомства назвал украинскую газотранспортную систему изношенной и сравнил ее с автомобилем «Жигули» в условиях, когда есть современная «Лада».

«Украинская газотранспортная система, как я уже сказал, в достаточно изношенном состоянии с большими эксплуатационными расходами и так далее. Она требует просто огромных вложений. Какой смысл использовать «Жигули», если у вас есть современный автомобиль «Лада», например, если не говорить о каких-то иностранных моделях», — сказал Новак.

Министр также ратовал за перспективные методы генерации и передачи электроэнергии.

Министр энергетики РФ Александр Новак пообещал, что в скором будущем люди смогут забыть о существовании электрических розеток. Их заменят беспроводные способы передачи энергии.

Говоря о возможном влиянии публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter на решения участниц сделки ОПЕК+, Александр Новак подчеркнул, что Россия, как и другие страны — участницы ОПЕК+, ориентируется на аналитические данные и объективную информацию.

Министр экономического развития Максим Орешкин занял свой пост после скандального уголовного дела над его предшественником Алексеем Улюкаевым. Орешкин был самым молодым министром в правительстве Медведева. Как и все представители «экономического блока» правительства, молодой министр не раз подвергался критике со стороны общественности.

Еще будучи главой департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина, Орешкин и сам частенько критиковал Минэкономразвития.

«Минэкономразвития, видимо, устало правильно прогнозировать, — говорил в 2014 году Орешкин. — Если исходить из прогноза Минэкономразвития, объем ВВП увеличится за этот период на 4,4%. Но это абсолютно нереально. Такого положительного эффекта от дополнительных расходов быть не может, особенно в ситуации низкой безработицы».

Возглавив МЭР, Орешкин изменил тактику министерства и стал активно влиять на своих коллег.

Несмотря на приверженность цифровым технологиям, Орешкин со скепсисом относился к биткоинам и другим криптовалютам, отдавая предпочтение традиционным фиатным деньгам.

Об этом Орешкин заявил на Всемирном фестивале молодежи и студентов. По словам министра, глобальный искусственный интеллект мог бы использовать вычислительные возможности майнинг-ферм «для своей тренировки, получения новых знаний и развития».

Евгений Дитрих возглавил Министерство транспорта РФ 18 мая 2018 года, сменил на этом посту Максима Соколова. Ранее работал первым заместителем министра.

В ноябре 2018 года Дитрих заявил о том, что автовладельцы и перевозчики благодаря Крымскому мосту сэкономили уже более 6 миллиардов рублей. В начале 2019-го он допустил возможность запуска движения по железнодорожной части Крымского моста раньше декабря 2019 года. Как известно, первый пассажирский поезд проследовал из Краснодарского края в Республику Крым в 20-х числах декабря.

В феврале 2019-го глава Минтранса России предложил ужесточить наказание за фиктивное прохождение техосмотра.

«Моя личная, ведомственная, если хотите, точка зрения по этому поводу — техосмотр необходимо совершенствовать. Наказание за его прохождение в ненадлежащей форме необходимо ужесточать, создавая необходимые механизмы проверки правильности проведения техосмотра и обязательного устранения тех недостатков, которые были выявлены. И жестоко карать за те случаи, когда документы о прохождении техосмотра подделываются».

Через четыре месяца Дитрих жестко прокомментировал проблемы главного аэропорта страны с багажом.

«В «Шереметьево» остается неразобранной тонна багажа!»

Чуть позже глава ведомства выразил мнение о том, что возвращение в аэропорты курительных комнат сбережет здоровье некурящих.

«Могу сказать, что, если курилки будут, это сбережет здоровье тем, кто не любит курить. Места для курения нужны с правильной, хорошей вентиляцией, чтобы окружающие не страдали. Платными они должны быть или бесплатными? Когда вы мне покажете где-то платные курилки в мире, я, наверное, подумаю».

Наконец, в сентябре Дитрих развеял слухи о якобы намечающемся переезде ведомства.

«Минтранс РФ не планирует переезжать в «Москву-Сити».

В конце ноября он назвал стоимость проезда по открытой федеральной трассе М-11.

«Проезд по трассе из Москвы в Санкт-Петербург будет стоить 1350 рублей для всех легковых автомобилей».

При этом Дитрих заверил, что пробок на въезде и съезде с трассы не будет.

Александр Коновалов возглавил министерство юстиции 12 мая 2008 года, сменив на этом посту Владимира Устинова. Ранее являлся полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе.

В мае 2018 года Коновалов высказался на пленарном заседании ПМЮФ с участием председателя правительства Дмитрия Медведева в том духе, что уже совсем скоро мы не досчитаемся многих мастеров своего дела.

«Многим казалось, что у нас надежное будущее. Но, по прогнозам, к 2030 году многие профессионалы исчезнут. В их числе юристы. Колокол прозвенел. Роботы наступают».

В феврале 2019-го глава Минюста России сообщил о том, что родителям предложено содержать своих совершеннолетних детей, которые обучаются в высших учебных заведениях на очной форме.

В мае прошлого года Коновалов заявил, что «никаких разнарядок по ликвидации российских партий после проверки на соблюдение законов об участии в выборах нет».

Дмитрий Патрушев возглавил Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 18 мая 2018 года, сменив на этом посту Александра Ткачева. Ранее был председателем правления АО «Россельхозбанк». Сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

В мае 2019 года он высказался относительно помощи в деле реализации российского спиртного.

«Государство должно создать условия для максимального сбыта отечественного вина».

А в сентябре слегка шокировал общественность, назвав среднюю цену одного из самых популярных продуктов.

«На сегодняшний день средняя цена на молоко составляет чуть более 24 рублей».

В ходе «правительственного часа» в Государственной думе РФ, состоявшегося 25 сентября прошлого года, Патрушев порадовался, что в нашей стране впервые за семь последних лет собрали пшеницу первого класса. Кроме того, он заявил, что отечественные кондитерские изделия все активнее поставляются за рубеж.

«Российские бренды набирают популярность [прежде всего] в Юго-Восточной Азии и арабских странах».

Министр финансов РФ Антон Силуанов был назначен на эту должность, а также первым заместителем председателя правительства РФ указом президента Российской Федерации Владимира Путина 18 мая 2018 года.

Он запомнился крайне спорными, непопулярными заявлениями. Такими как «бюджетный пирог стал более диетическим», «пенсионную реформу надо было сильнее подкрутить» и «если работник-пенсионер имеет достаточный доход, можно было бы не выплачивать ему часть пенсии». Силуанов считается сторонником либеральных экономических реформ. С другой стороны, он не настаивал на обязательном повышении налогов.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин ранее возглавлял Ямало-Ненецкий автономный округ. На министерскую должность был назначен указом президента Российской Федерации Владимира Путина 18 мая 2018 года.

Едва возглавив ведомство, Кобылкин занял жесткую позицию относительно коррупции.

«Я пришел и сказал: «Неприкасаемых у нас не будет», — заявил он.

Россияне знают Кобылкина по нашумевшей истории с так называемой «китовой тюрьмой», закончившейся освобождением животных.

Он не считал нужным замалчивать причину лесных пожаров в России.

Кроме того, несмотря на то, что до полного решения проблемы мусора в РФ, как и во всем мире, еще далеко, Кобылкин обозначил конструктивный вектор подхода к «мусорному делу».