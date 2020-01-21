В проекте о поправке к конституции могут прописать механизм неутверждения министров Думой

Москва, 21 января. В проекте о поправке к Конституции могут прописать механизм действий, если депутаты не утвердили министра или хотят поднять вопрос о прекращении его полномочий. Об этом на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству сообщил его глава Павел Крашенинников, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«При этом дополнительного обсуждения требует ситуация, если Государственная дума не утверждает представленные председателем правительства кандидатуры», — зачитал Крашенинников заключение комитета.

Кроме того, дополнительной проработки требует вопрос о возможности Государственной думы ставить вопрос о прекращении полномочий утвержденных членов правительства, добавил парламентарий.