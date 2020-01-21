Депутат НС ДНР Макаров назвал дешевым пиаром помилование Зеленским Мехти Логунова

Помилование Киевом 85-летнего харьковского ученого Мехти Логунова — дешевая пиар-компания; это яркая иллюстрация украинской реальности. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Кирилл Макаров.

Помилование Логунова

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал Мехти Логунова, который был приговорен к 12 годам тюремного заключения по надуманному обвинению в государственной измене. При этом сам указ о помиловании был подписан президентом 27 декабря 2019 — за два дня до обмена удерживаемыми лицами между Украиной и народными республиками Донбасса.

Представители общественной организации «Института правовой политики и социальной защиты им. Ирины Бережной» обнародовали указ президента Украины о помиловании от 27 декабря 2019 года и планируют на основании этого документа вернуть Мехти Логунова в Харьков.

«Друзья! Сегодня получен ответ из офиса президента, что указом президента был помилован наш национальный герой — Мехти Феофанович Логунов, в результате его удалось включить в списки об обмене!» — сообщила украинская правозащитница Елена Бережная.

Украинская реальность

По мнению Кирилла Макарова, можно много говорить о несостоятельности Владимира Зеленского как президента, о его зависимости и марионеточности его правления, о том, что вся политическая жизнь Украины — «это цирк и фарс».

«Но реальность всегда превосходит любые наши слова и ожидания. Представители общественной организации «Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной» обнародовали указ президента Украины о помиловании от 27 декабря 2019 года, в котором Зеленский помиловал 85-летнего украинского ученого Мехти Логунова. При этом 29 декабря по обмену пленными Мехти Логунов был доставлен в Луганск и сейчас он находится в больнице столицы Луганской Народной Республики», — обратил внимание Макаров.

Политик ДНР обратил внимание, что Мехти Логунов не просил о помиловании, так как не признал свою вину. При этом указ не был опубликован на официальном сайте украинского президента. И теперь на основании неопубликованного указа ученого хотят вернуть обратно на Украину, обратил внимание Макаров.

«Эта новость ставит нас перед сложным вопросом. Это дешевый пиар или просто крайняя степень глупости и неорганизованности? Впрочем, в любом случае — это яркая иллюстрация украинской реальности», — заключил Кирилл Макаров.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские власти ведут работу по формированию новых списков для обмена пленными с Донецкой и Луганской народными республиками. В частности, президент отметил, что благодаря встрече в «нормандском формате» в Париже удалось достичь договоренностей о возврате удерживаемых украинцев.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человек.