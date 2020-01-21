Террористы «Ан-Нусры»* готовятся атаковать армию Сирии на юге Идлиба

Бандформирования террористов готовятся к новой атаке на позиции Сирийской арабской армии в провинции Идлиб. Скопления боевиков были замечены разведкой к западу от Алеппо, крупнейшего сирийского мегаполиса, который находится на границе контролируемой боевиками территории.

20 января разведка САА сообщила о передвижениях транспортных средств террористов — вооруженных пикапов-«техничек» — в районе населенных пунктов Ад-Дана и Турманин. По данным источников Федерального агентства новостей, знаки бандформирований боевиков в этом районе соответствуют знакам, которые используют протурецкие группировки, входящие в контролирующую Идлиб террористическую коалицию «Хайят Тахрир аш-Шам».

В минувшие недели ожесточенные столкновения шли как на юге и юго-востоке, так и на севере Идлиба. Когда 16 января в ответ на многочисленные провокации со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам» САА возобновила военную операцию «Заря в Идлибе», боевики предприняли несколько масштабных попыток контратаковать с использованием террористов-смертников на начиненных взрывчаткой автомобилях.

Особенно ожесточенные столкновения шли в районе населенных пунктов Ас-Самкат, Абу-Джуриф и Ад-Дафна. В ответ ВВС Сирии нанесли ряд ударов по позициям боевиков. Одновременно под обстрелом оказался жилой квартал Суккари в западной части Алеппо. Гранатометный обстрел со стороны террористов привел к многочисленным жертвам со стороны мирного населения.

Large 'elephant' rocket barrage fired at the village of Abu Dafna in southern Idlib. pic.twitter.com/hlBugR7aAE — Kyle Glen (@KyleJGlen) January 19, 2020

Террористы использовали для нападений пасмурные дни, когда облачность препятствовала работе боевой авиации и разведывательных БПЛА. Во всех случаях сирийским военным удалось отбить атаки террористов и оттеснить боевиков от подконтрольных районов. Ожесточенные бои в Идлибе не прекращались с 15 января. Источники сообщили лондонской «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR), что в ходе боев погиб 181 человек с обеих сторон. В ходе боев террористы попытались вновь атаковать российскую авиабазу «Хмеймим».

Большая часть территории провинции Идлиб остается под контролем вооруженных формирований протурецкой оппозиции и джихадистских террористических группировок во главе с «Джебхат ан-Нусрой»1 (запрещена на территории РФ) с 2015 года. В 2018 году террористам «Ан-Нусры» удалось поставить под свой контроль остальные бандформирования, организовав коалицию «Хайят Тахрир аш-Шам».

Стратегическое расположение Идлиба обеспечило боевикам доступ к границам Турции, которая создала линии снабжения лояльных боевиков оружием, продовольствием и снаряжением.

Через территорию Турции в Идлиб проникали сторонники боевиков, завербованные в разных странах мира эмиссарами международной террористической сети «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ). На данный момент в составе «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок воюют против САА тысячи иностранных боевиков из Китая, стран Европы и Ближнего Востока.

Между тем по итогам переговоров с Владимиром Путиным в кулуарах международной конференции по Ливии в Берлине президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у РФ и Турции по вопросу Идлиба есть «стратегическое партнерство».

«Идлиб — это «яблоко раздора», — заявил в беседе с Федеральным агентством новостей военный эксперт, доктор военных наук Анатолий Матвийчук. — Эрдоган пытается установить контроль над этой территорией, создав там множество контрольных точек и наблюдательных постов. Турецкие силы контролируют ряд автострад на этой территории».

По мнению Матвийчука, по поводу Идлиба основные разногласия — не между Турцией и Россией, а между Турцией и центральным правительством Сирии в Дамаске.

«Дамаск не хочет, чтобы турки взяли под контроль эту территорию, однако турки, раз туда зашли, уходить оттуда не хотят. К чему это может привести? Не думаю, что к какому-то серьезному вооруженному противостоянию — скорее к новой эскалации политической напряженности и потока воинственной риторики. Скорее всего, ситуация будет решаться на переговорах, посредником в которых вновь выступит Россия», — считает военный эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.