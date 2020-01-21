Разъяренная кошка два дня не выпускала женщину из кухни в Архангельске

Архангельск, 21 января. Озверевшая кошка два дня держала в заточении жительницу Архангельска. Об этом сообщает пресс-служба Архангельской областной службы спасения.

По данным ведомства, 19 января местный житель заметил женщину в окне многоэтажного дома, которая просила о помощи. Женщина сообщила прохожему, что ее кошка озверела, после чего начала бросаться на хозяйку. Агрессивная кошка на два дня заблокировала на кухне свою хозяйку, не давая ей покинуть помещение. Каждый раз, когда женщина пыталась выйти из кухни, озверевшая кошка нападала на нее.

Прохожий позвонил в службу спасения, после чего на место происшествия прибыла бригада спасателей. Сотрудники службы спасения установили лестницу, с помощью которой смогли попасть в квартиру через окно. Спасатели поймали озверевшую кошку с помощью одеяла, поместив ее в переноску. Животное передали хозяйке. По данным службы спасения, хозяйка озверевшей кошки не нуждалась в медицинской помощи.

Ранее власти Австралии заявили о необходимости сократить количество бездомных кошек, которые превратились в серьезную угрозу для местной экосистемы. По данным местных властей бездомные кошки ежегодно истребляют более миллиарда млекопитающих. При этом 56% из них являются вымирающими видами. Власти страны предложили предпринять меры, направленные на сокращение количества бездомных кошек. В свою очередь местные природоохранные организации предлагают использовать другие методы. По их мнению, необходимо создать специальные ограждения, которые будут защищать добычу.