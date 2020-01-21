В тени Тадж-Махала: притесняют ли в Индии мусульман?

Не все знают, что мусульман тут порядка 200 миллионов, что сравнимо с общей численностью населения Пакистана. При этом среди них есть богатейшие люди, в том числе и звезды Болливуда. Например, Салман Хан, Шахрук Хан и Амир Хан. Можно сказать, что это самые яркие звезды индийского кинематографа.



Ну о чем вы говорите, какая дискриминация? Два индийских президента и министр образования были мусульманами. Разве этого мало, чтобы понять, что в Индии все равны? Равенство, вообще-то, закреплено в нашей конституции, — говорит президент ассоциации международных корреспондентов Ваджаи Наик. — Два президента Индии были мусульманами. У нас был министр образования мусульманин. Большой популярностью пользуется министр-мусульманка Наджма Хептулла. Каждый штат Индии имеет мусульман в управлении.



— По-вашему, что в таком случае может им не нравиться? Можете привести хоть одну причину недовольства?



— Могу. Мусульмане стараются жить по своим шариатским законам. А недавно верховный Суд страны принял решение запретить многоженство. Также мужчине в Индии нельзя разводиться с супругой, просто три раза сказав «развод». Согласно опросам, мусульманки как раз очень довольны. А вот их мужья, по всей видимости, нет.

