В тени Тадж-Махала: притесняют ли в Индии мусульман?

— А в Индию-то тебе зачем? — спрашивали родные, друзья и коллеги, узнавшие о моей грядущей командировке. Действительно, я никогда глубоко не изучал эту страну и лишь с недавних пор стал общаться со специалистами и, собственно, с самими индийцами (не путать с индусами, то есть индийцами, исповедующими индуизм).
С другой стороны, я давно слежу за событиями в Кашмире, где что ни день, то новый шаг к началу вооруженного противостояния. А учитывая, сколько людей в совокупности проживает в Индии и Пакистане (более 1,5 миллиарда), и то, что эти государства члены ядерного клуба, в случае войны мало не покажется никому.
Однако лично у меня интерес вызывает не только и не столько современный политический кризис, сколько глобальные межконфессиональные противоречия, длящиеся много веков.