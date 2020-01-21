Инвалид прополз более 500 метров по лесу, чтобы не замерзнуть и выжить

Москва, 21 января. Инвалид-колясочник Вадим Борисенко из подмосковного Краснознаменска столкнулся с суровыми испытаниями, оставшись без средств связи и передвижения посреди леса.

Мужчина потерял конечности, попав под поезд в 2006 году, но не отчаялся, а продолжил жить активной жизнью. Россиянин постоянно улучшает характеристики своей коляски, чтобы иметь возможность путешествовать.

В очередной раз 39-летний мужчина испытывал улучшения своей коляски в лесу, когда попал в экстренную ситуацию.

«Я недавно поставил зимнюю резину на колеса и решил проверить коляску на проходимость, поехал в лес. <…> Я колесил, овраги преодолевал. Тут на бревно накатился и завис», — рассказал Борисенко корреспонденту kp.ru.

По понятным причинам Вадиму не удалось освободить коляску. Вскоре стемнело, а телефон из-за холода разрядился. В этой ситуации он принял решение ползком добираться до цивилизации.

«Я потерял ориентацию и немного плутал, на звук машин полз. Рукой греб и двумя культями помогал себе», — поделился мужчина.

Преодолев более полукилометра, россиянин добрался до ближайшей деревни, где попросил оказать помощь и связаться с близкими. Всего он потратил более трех часов, чтобы выбраться из леса.

Отмечается, что близкие Вадима уже насторожились из-за его длительного отсутствия и отключенного телефона, его мать вызвала спасателей. Примерно тогда же местная жительница обнаружила в лесу коляску мужчины и сообщила об этом в полицию.

Таким образом, Вадим Борисенко благодаря своей стойкости и относительно теплой погоде не замерз и выжил.