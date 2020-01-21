Алибасов провел вечер с Волочковой и опроверг слухи о ее свадьбе с сыном Сафронова

Продюсер группы «На-на» Бари Алибасов, которому журналисты приписали роман с Анастасией Волочковой, опроверг информацию о возможной свадьбе балерины и старшего сына художника Никаса Сафронова.

Музыкальный продюсер Бари Алибасов сидел за одним столом с Анастасией Волочковой на вечеринке по случаю ее 44-летия, которую она устроила в столичном караоке-клубе Single. Как сообщили СМИ, во время этого торжества художник Никас Сафронов поднялся на сцену и заявил, что его старший сын Дима из Вильнюса делает ей предложение.

«Она думает, но она может позволить себе подумать», — сказал Сафронов.

Но Волочкова попросила художника не распространяться об этом. Зато сама сделала еще более громкое заявление, сказав, что желает, чтобы все ее гости встретились на ее свадьбе в этом году.

«Дату мы с любимым пока не выбрали, но выберем какую-нибудь символичную. Скорее всего, свадьба состоится 20.10.2020», — приводит слова Волочковой «Комсомольская правда».

Именинница уточнила, что ее возлюбленный ждет ее дома.

«Он красивый, стройный и никогда не был женат. Но пока я его вам не покажу. Пусть это останется моей тайной. Счастье любит тишину», — отметила Анастасия Волочкова.

Несмотря на это, ряд СМИ предположили, что у балерины романтические отношения с Бари Алибасовым. На празднике они были замечены целующимися и обнимающимися. В комментарии Федеральному агентству новостей Алибасов опроверг слухи о свадьбе Волочковой.

«Какой сын Никаса Сафронова сделал Насте предложение? Не тот ли, который застрял в унитазе на борту самолета? А, не Лука, а Дима?! Не знаю этого. Как ни странно, мы вчера праздновали день рождения Волочковой, и что-то она мне ничего не сказала про свою новую семью», — сказал продюсер.

Он подчеркнул, что на вечеринке сидел рядом с Анастасией и не помнит, чтобы вообще шла речь о предложении, сделанном балерине сыном Сафронова.