Исторический температурный рекорд установлен в Москве

Москва, 21 января. Температура воздуха в Москве за первые 20 дней превысила климатическую норму на 9 градусов, в результате чего в столице установился самый теплый январь за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом во вторник заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«За первые 20 дней температура января превысила норму на 9 градусов. Такого не было еще ни разу за всю историю наблюдений», — пояснила она телеканалу 360.

По словам Поздняковой, теплая погода продлится по меньшей мере до конца месяца. В некоторые дни в Москве будет выпадать снег, а ночью температура будет опускаться до минус 4–6 градусов, однако большую часть января дневная температура будет колебаться в пределах 0 градусов.

Специалисты прогнозируют понижение температуры в феврале, однако похолодание будет незначительным. Столь теплая погода оценивается как аномалия. Подобные температурные показатели больше характерны для начала апреля, чем для середины января. Многие метеорологи сомневаются, что москвичи вообще увидят устоявшийся снежный покров.

Причиной потепления в России стало влияние атлантического циклона. Синоптики еще в начале месяца прогнозировали, что в большинстве регионов РФ, кроме Чукотки и Камчатки, температура воздуха будет превышать климатическую норму в течение всей первой декады января. Наиболее выражены погодные аномалии на территории Якутии, где температура воздуха на 20 градусов превысила многолетние значения.