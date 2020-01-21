Врач-офтальмолог Старцева объяснила, как сохранить остроту зрения при больших нагрузках

Москва, 21 января. Остроту зрения можно сохранить, если соблюдать несколько простых правил, рассказала врач-офтальмолог Илона Старцева.

По ее словам, в современных условиях глаза человека перегружены, так как он много времени проводит за компьютерами или телефонами. В интервью «АиФ» Илона Старцева пояснила, что из-за этих проблем серьезно страдают школьники. Статистика свидетельствует о том, что у 70% выпускников средних образовательных учреждений падает зрение.

Для того, чтобы его сохранить, важно не перегружать детей занятиями и сменять двигательную и умственную активности. Кроме того, по словам офтальмолога, нужно позаботиться о соблюдении режима сна. Подросткам, которые обучаются в старшей школе, специалисты рекомендуют спать не менее восьми часов в сутки, а первоклассникам — от 9,5 до 10 часов ночью и еще полтора часа днем, пишет «Газета Кемерова».

Кроме того, необходимо гулять в дневное время, а детям рекомендуется проводить на свежем воздухе не менее двух часов в день.

Илона Старцева посоветовала использовать светодиодные лампы хорошего качества. Она также заметила, что столешница должна быть матовой, так как полированная поверхность бликует и наносит вред глазам. Кроме того, врач посоветовала укреплять зрение специальными комплексами, в состав которых входит лютеин и зеаксантин, витамины А, С и Е, микроэлементы цинк и селен.

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