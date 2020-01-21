Корнилов назвал Джонсона «обиженным мальчиком»

В Кремле оценили итоги беседы президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в кулуарах международной конференции по Ливии в Берлине.

«В целом контакт был достаточно лаконичен, но в то же время, скажем так, достаточно конструктивный, с элементами примирительного настроя. По крайне мере, суть контакта явно отличается от сути сообщения Даунинг-стрит о произошедшем разговоре — вот это можно констатировать», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Владимир Путин предложил Германии инициировать проведение международной конференции по Ливии в Берлине и отметил необходимость присутствия сторон ливийского конфликта для достижения наиболее плодотворных результатов.

В рамках международной конференции представители стран-участниц стремились улучить минутку, чтобы побеседовать с российским лидером и обсудить волнующие вопросы, касающиеся взаимодействия иностранных государств с Россией.

«В основном, конечно, их волновала судьба ливийского конфликта — он очень беспокоит Европу. У Бориса Джонсона, конечно, есть еще свои причины, поскольку он до недавнего времени был скован в различных контактах с российскими деятелями, и до сих пор занимает позицию такого обиженного мальчика, который говорит, что это Россия во всем виновата, и никакой нормализации не будет, пока Россия не прекратит свои якобы агрессивные действия. Но при этом он понимает, что ему какие-то контакты с российским руководством нужны, поэтому на публике он ворчит на Россию, но возможность встречи с Путиным рад использовать, чтобы обсудить возможное будущее сотрудничество по отдельным экономическим вопросам», — таким мнением поделился в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) директор Центра евразийских исследований, политолог, публицист Владимир Корнилов.

Политолог отмечает, что Путин входит в число мировых лидеров общественного мнения — Борис Джонсон по весомости своей фигуры «и рядом не стоял». По мнению Корнилова, это понимают многие европейские деятели, особенно в рамках сказанного Джонсоном об убийстве Каддафи.

«Путин не последний человек в цепи принятия решений по целому ряду международных конфликтов, в том числе, по ливийскому. Понятно, что многие хотели обсудить свои вопросы, но при этом есть определенная проблема с антироссийскими настроениями, присутствующие в той же Великобритании и некоторых других странах. Потому нужно действовать очень аккуратно», — заключил Владимир Корнилов.

В минувшее воскресенье состоялась международная конференция по Ливии в Берлине. Мероприятие состоялось после переговоров между противоборствующими сторонами ливийского конфликта в Москве при участии представителей РФ и Турции.