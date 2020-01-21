США «глубоко обеспокоились» гуманитарной обстановкой в Ливии после перекрытия нефтепровода

Триполи, 21 января. Озабоченное доходами Вашингтона посольство США в Ливии призвало немедленно восстановить работу нефтепровода ливийской Национальной нефтяной корпорации (ННК). Соответствующее заявление опубликовано в Twitter-аккаунте американского дипломатического представительства.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что приостановка операций ННК может усугубить гуманитарную чрезвычайную ситуацию в Ливии и причинить дополнительные бесполезные страдания ливийскому народу», — говорится в сообщении.

Ранее ННК сообщила о закрытии основных портов побережья залива Сирт, через которые осуществлялись поставки нефти, пишет «Газета.ру».

Как отметил военный аналитик Александр Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей, Западу, в том числе и США, выгодно продолжение ливийского кризиса, поскольку ситуация позволяет разграблять нефть североафриканского государства. При этом ЕС делает вид, что хочет помочь урегулированию кризиса, ожидая от Ливии благодарности в виде баррелей.

Напомним, в 2011 году США поспособствовали свержению и убийству многолетнего ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в североафриканской стране начался кризис. Благодаря усилиям России, желающей установления мира в Ливии, в разрешении ситуации был сделан важнейший шаг — 13 января в Москве состоялись межливийские переговоры.