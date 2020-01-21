Политолог Зимовский рассказал о выгодах России от сделки Белоруссии и Норвегии по нефти

Минск, 21 января. Белоруссия закупила 80 тысяч тонн нефти у Норвегии, ее поставят на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» через порт в литовской Клайпеде. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Белнефтехим».

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский считает, что решение Минска закупать нефть у Норвегии позитивно скажется на нефтяной промышленности России.

«На самом деле Лукашенко посылает очень позитивный и ожидаемый сигнал для России, он подтверждает, что Беларусь способна и готова покупать нефть по мировой цене», — отметил Зимовский в комментарии НСН.

По словам эксперта, Осло продает нефть по мировым ценам. Кроме того, партия нефти из Норвегии составляет 1% от годовых внутренних потребностей Белоруссии.

«Все упирается в деньги — если у Белоруссии есть деньги для покупки нефти по мировой цене, то у России освободится 24 млн тонн нефти, которые она до последнего времени отпускала в Беларусь по резко заниженной цене. Поэтому нефтяные компании, выбросив эту нефть на мировой рынок, останутся еще и в прибылях», — добавил политолог.

Тем не менее Россия остается наиболее выгодным вариантом для покупки нефти из-за логистики, заявил Зимовский. По данным эксперта, рейс из норвежского нефтеналивного порта «Монгстад» до Клайпеды занимает до пяти суток и обходится в полмиллиона долларов. Затем доставка нефти в Новополоцк по железной дороге обходится в полтора миллиона долларов. Таким образом, логистические расходы доходят до двух миллионов долларов, подытожил эксперт.

Россия в начале года приостановила поставки нефти в Белоруссию, так как истек срок соглашения между странами. По информации пресс-службы Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии, представители государств не смогли договориться по тарифам на транзит российской нефти через территорию республики. Минск предложил повысить тарифы на транзит нефти из РФ в связи с уменьшением объемов транспортировки топлива в прошлом году.