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Депутат Свищев: Колобков проделал колоссальную работу на посту министра спорта

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Депутат Свищев: Колобков проделал колоссальную работу на посту министра спорта

Москва, 21 января. Павел Колобков проделал колоссальную работу на посту министра спорта, считает депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи прокомментировал Федеральному агентству новостей уход Колобкова из правительства.

«Я считаю, что Павел Анатольевич, на самом деле, проделал колоссальную работу в сложнейший период для российского спорта. Он пришел не на спокойную должность, а на ту, которая была сопряжена вы знаете с какими скандалами: допинги, суды, отстранения, флаги, гимны и так далее», — сказал Свищев. 

Бывшему министру спорта приходилось «сложно», считает парламентарий.

«Хочу выразить Павлу Анатольевичу слова благодарности. Он реально много сделал. Команда, которая с ним работала, — молодцы», — подытожил Свищев.

Напомним, министр спорта РФ Павел Колобков возглавил ведомство в 2016 году. В прошлом он успешный спортсмен, фехтовальщик. Колобков стал олимпийским чемпионом по фехтованию в 2000 году на сиднейской Олимпиаде. 

При Колобкове в России прошло одно из самых масштабных спортивных мероприятий за всю историю нашей страны — чемпионат мира по футболу 2018 года, признанный советом ФИФА «лучшим в истории». Однако на министра и возглавляемое им ведомство неоднократно обрушивался и шквал критики. Колобкова обвиняли в непоследовательной позиции ведомства в ходе так называемого «допингового скандала». Его призывали жестче отстаивать интересы российского спорта.

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