Конфронтация в Ричмонде поставила США на грань гражданской войны

В минувший понедельник в одном из городов Соединенных Штатов едва не началась новая гражданская война. Несмотря на то, что все закончилось благополучно, опасность перерастания дальнейшей поляризации американского общества в прямое вооруженное столкновение сторон вполне сохраняется. К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей.

«Приди и возьми!»

20 января 2020 года. Ричмонд, штат Вирджиния.

Улицы бывшей столицы Конфедеративных Штатов Америки заполнили сотни людей в пусть и разномастных, но вполне настоящих касках, «разгрузках» и бронежилетах. Они не только были хорошо «упакованы», но еще и оказались неплохо вооружены: то тут, то там мелькали стволы карабинов и даже крупнокалиберных снайперских винтовок.

Над головами идущих развевались флаги. На одних можно было увидеть изображение гремучей змеи и надпись «Don't tread on me» — «Не наступай на меня». На других красовался рисунок автоматической винтовки и девиз «Сome and take it» — англоязычный вариант крылатой фразы спартанского царя Леонида, в ответ на требование персов сложить оружие изрекшего «Приди и возьми».

Число вооруженных людей на улицах Ричмонда росло с каждой минутой. Среди них были белые и черные, мужчины и женщины. Их амуницию украшали наклейки «Guns save lives» — «Оружие спасает жизни». Люди шли и скандировали: «Мы не будем подчиняться!» Им вторил высунувшийся из люка бронеавтомобиля известный ведущий радио-шоу Алекс Джонс, яростно потрясавший над головой сжатым кулаком и кричавший: «Час настал!..» Какой-то мужчина с лицом, замотанным арафаткой, протиснулся к торчащему возле перекрестка полицейскому патрулю и не без намека поинтересовался: «Парни, может вам стоит пойти по домам?»

Губернатор штата ввел в Ричмонде чрезвычайное положение. Горожане воспринимали происходящее кто с изумлением, а кто и с восторгом. В закрытых чатах местные экзальтированные личности пересказывали друг другу слухи о том, что губернатор не доверяет Национальной гвардии, которая «вся на нашей стороне». Поэтому, мол, на американской базе в Гуантанамо собраны «тысячи миротворцев ООН», которые только ждут сигнала, чтобы вылететь с Кубы в Вирджинию и учинить в Ричмонде настоящее побоище…

Выглядело все это устрашающе. И нет, это не пересказ лихого кинобоевика — все так и было в минувший понедельник. В конце концов, происходившее в Ричмонде «вооруженное нашествие» не привело к задержаниям, арестам и стрельбе. Тем не менее, безобидным его считать явно не стоит.

Обозреватель Федерального агентства новостей разобрался, почему.

Американцы против американцев

То, что происходит в последнее время на внутриамериканском политическом пространстве, вызывает по меньшей мере удивление. Североамериканский колосс оказался отнюдь не столь здоров, как это многим представлялось из прекрасного российского далека. Колосса пучит, дергает изнутри коликами — да так, что «ударная волна» от этих приступов улетает далеко за пределы Штатов.

Столь тщательно лелеемый со времен окончания Гражданской войны в Штатах общественный консенсус стал явно трещать по швам. Усилившаяся социальная поляризация переросла в социальный кризис с ненулевой вероятностью трансформации в социальный взрыв. Правые рубились с левыми. Националисты с «антифой». Либералы с консерваторами. Фанаты мультикультурализма — с реальностью. И посреди всего этого, как Сизиф с камнем, бился с собственным Конгрессом и госаппаратом президент США Дональд Трамп.

Затяжная эра демократа Барака Обамы, подарившая США не только пресловутый Obamacare, но также курсы прикладной толерантности для армейского комсостава и отдельные туалеты для трансгендеров в городских парках, не могла просто так взять и рассосаться в никуда. И когда со своими идеями в Белый дом, как слон в посудную лавку, вломился Большой Дональд, эта самая эра Обамы дала новому американскому президенту бой, резко обостривший традиционное противостояние демократов и республиканцев.

Одна из условных «линий фронта» данной «войны» пролегла между сторонниками и противниками пресловутой второй поправки к конституции США, гарантирующей гражданам Соединенных Штатов право на хранение и ношение оружия.

Политики-демократы традиционно выступали сторонниками ужесточения оборота оружия в США, ссылаясь при этом на печальный опыт резонансных массовых убийств в американских школах и университетах. В свою очередь политики-республиканцы столь же традиционно были поборниками второй поправки, в чем их всячески поддерживало мощное лобби многочисленной Национальной стрелковой ассоциации США (NRA).

Нортэм закручивает гайки

Общественность вскипела уже тогда, когда на политическую «толкотню локтями» вокруг второй поправки в августе 2017 года наложилась рожденная при попустительстве губернатора-демократа Вирджинии Терри Маколиффа инициатива властей Шарлотсвилля по «толерантному» демонтажу в городском парке памятника герою Конфедерации генералу Роберту Ли. В Шарлотсвилле грянул марш «Объединенных правых», протестовавших против сноса памятника. Шествие закончилось беспорядками, в ходе которых один человек погиб и еще как минимум 38 человек были ранены. Кроме того, в результате крушения полицейского вертолета погибло двое сотрудников правоохранительных органов.

После этого белых националистов, ку-клукс-клановцев, «неоконфедератов», неонацистов и разнообразных «ополченцев», принимавших участие в достопамятном марше, в Вирджинии основательно придавили. А поскольку часть участников марша явилась на него с оружием, рикошетом «прилетело» и членам NRA…

Ставший в 2018 году новым губернатором Вирджинии демократ Ральф Нортэм ожидаемо воспользовался шарлотсвилльской историей как поводом для дальнейших попыток ужесточения оборота оружия в своем штате. В этом губернатору помогли сразу два события.

В мае 2019 года городской служащий в здании муниципалитета курортного города Вирджинии-Бич открыл огонь по своим коллегам, убив 12 и ранив еще 4 человек. С этого момента Нортэм в качестве пугала мог использовать не только события 2017-го в Шарлотсвилле, но и куда более свежую историю.

А в ноябре 2019 года демократы впервые за 26 лет получили большинство в правительстве штата Вирджиния. Разумеется, первым делом они пообещали принять пакет мер об усилении контроля за оборотом оружия. Руки у Нортэма были окончательно развязаны.

В сенат штата был направлен целый пакет поправок, предполагающий более тщательные проверки покупателей оружия, запрет на продажу полуавтоматических винтовок военного образца, создание в городе gun-free zone, а также запрет на приобретение более одной единицы огнестрельного оружия в месяц.

В минувший четверг сенат Вирджинии большую часть этих поправок принял, и это вызвало серьезное недовольство у членов NRA и других сторонников второй поправки. В штате начались пикеты и акции протеста. Более сотни территориальных общин вообще отказались выполнять принятые сенатом штата поправки и объявили себя «прибежищем для оружия».

При этом в роли активистов, всячески критикующих попытку проведения в Вирджинии оружейной реформы, нередко выступали… местные шерифы.

«День лобби» с оружием

20 января в Ричмонде должен был состояться ежегодный «День лобби», предусматривающий встречи гражданских активистов с законодателями и дебаты в местном капитолии на актуальные темы. Конечно, в этот раз главной темой дебатов должны были стать поправки к оружейному законодательству.

С целью надавить на законодателей общественным мнением, некоммерческая общественная организация «Лига защиты граждан Вирджинии» объявила о проведении в этот день перед капитолием шествия поборников второй поправки. Известие об этом мигом облетело все Штаты. «Лигу защиты…» буквально засыпали заявками на участие как члены NRA, так и «милиционеры» с «ополченцами» из разных штатов и негосударственных организаций.

Попутно возбудились местные радикалы и ультраправые, принявшиеся обсуждать в соцсетях возможность дать отпор «тирании» демократов, устроить в Ричмонде boogalo — восстание — и тем самым взять реванш за «репрессии» властей после марша «Объединенных правых». Однако самых боевитых и болтливых быстро вычислили и арестовали в «терапевтических целых» агенты ФБР. После такого афронта прочие радикалы 20 января предпочли остаться дома и по-тихому «съехать с темы»…

Тем временем число участников шествия, заявившихся на «Lobby Day 1/20/20», перевалило за шесть тысяч человек и продолжало уверенно расти. Появилась информация об аренде минимум 60 автобусов для доставки участников шествия в Ричмонд из других городов. Причем все эти люди планировали явиться в столицу Вирджинии со своим оружием!

Понимая, что дело начинает попахивать жареным, губернатор штата решил объявить в Ричмонде чрезвычайное положение, запретить 20 января допуск к капитолию людей с оружием, стянуть к городу дополнительные силы полиции и привести в готовность части Национальной гвардии. В оправдание своих действий Ральф Нортэм объявил, что у властей имеются «достоверные сведения» о подготовке штурма капитолия вооруженными людьми. Надо полагать, основанием для этих «достоверных сведений» послужила та самая болтовня радикалов в соцсетях…

Организаторы шествия обратились в Верховный суд Вирджинии с требованием признать действия Нортэма неконституционным, но суд оставил распоряжения губернатора в силе.

Воскресенье прошло крайне напряженно: собиравшиеся в окрестностях Ричмонда прооружейные активисты советовались, как быть дальше. Отменять шествие или наплевать на приказы губернатора? Одновременно Нортэм, приготовившийся действовать по самому жесткому сценарию, создал штаб по координации действий федеральной и городской правоохранительных структур, службой безопасности капитолия и частями Нацгвардии.

Обстановку изрядно подогрели твиты мистера Трампа, в которых он уличал демократов в покушении на вторую поправку и желании отобрать оружие у американцев.

Пружина продолжает сжиматься

Прибывшие в Ричмонд сотрудники СМИ жаждали сенсаций и приготовились снимать «boogalo». Каково же было их разочарование, когда глава «Лига защиты граждан Вирджинии» Филип Ван Клив призвал участников шествия… не конфликтовать с губернатором штата и выдвигаться к капитолию без оружия!

Призыв главного организатора шествия был услышан. Тысячи разоружившихся сторонников второй поправки утром 20 января позволили полицейским себя тщательно обыскать, после чего длинной, но совершенно мирной колонной потопали к капитолию.

Те же, кто отказался это сделать, остались за барьерами. Они шлялись по окраинам Ричмонда, грозно хмурили брови, воинственно потрясали оружием, махали флагами, громко протестовали, торжественно зачитывали друг другу твиты Трампа, а также петиции об отставке Нортэма — и все.

«Lobby Day 1/20/20» прошел без задержаний и арестов. «Boogalo» сдулось, не начавшись. Важная оговорка — в этот раз, потому что имеющийся у прооружейных активистов протестный потенциал никуда не делся. 20 января члены NRA и им сочувствующие продемонстрировали в Ричмонде свое мнение о политике губернатора-демократа, воздержавшись от скатывания в неконтролируемую конфронтацию с местными властями и законом.

При этом пружина продолжает сжиматься: накануне президентских выборов демократы активизируют свое наступление на вторую поправку к конституции США. Трамп же продолжает пополнять Twitter текстами, которые в пиковой ситуации вполне могут быть расценены наиболее пассионарными поклонниками поправки как президентское разрешение «мочить запретителей», подобных Нортэму.

К каким трагическим последствиям это может привести, догадаться нетрудно. Все свидетельствует о том, что вероятность новой гражданской войны в США с повестки дня не снимается, а просто откладывается.