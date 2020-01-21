Жителям Челябинска предлагают услугу «собутыльник на час»

Челябинск, 21 января. Житель Челябинска предлагает себя в роли «собутыльника». Челябинец разместил в соцсетях объявление, в котором предлагает услугу «собутыльника на час». Стоимость услуги составляет 700 рублей в час, передает ForPost.

«Побуду вашим собутыльником/жилеткой/другом на запрошенное время, выслушаю, при желании дам совет. Встречи в ресторанах, барах, в любых публичных местах», — говорится в объявлении.

По словам автора объявления, данная идея возникла после просмотра телевизионного сюжета, в котором рассказывалось о жителе Москвы, предоставляющем аналогичную услугу. Стоимость услуг столичного коллеги составляет три тысячи рублей. При этом у москвича уже есть постоянные клиенты. Предприимчивый челябинец отмечает, что к настоящему моменту ему не удалось наработать клиентскую базу. Однако молодой человек не отчаивается, выражая уверенность, что в ближайшее время «собутыльники найдутся».

Ранее стало известно, что российский актер Никита Джигурда отказался озвучивать голосового помощника-собутыльника «Санька» для приложения iDrink. Голосовой помощник поможет человеку найти место, где можно спокойно выпить. Джигурде предложили озвучить голосового помощника, однако актер отказался. При этом артист выразил уверенность, что голосовой помощник «Санек» найдет свою аудиторию, получив широкую популярность.