Сайты Госуслуг и органов власти станут бесплатными с 1 марта

Москва, 21 января. Доступ к сайтам Госуслуг и органов власти с марта 2020 года станет бесплатным. Соответствующую информацию озвучил пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Новиков.

Интернет-провайдеры заявили, что перестанут брать плату за трафик при посещении портала Госуслуг и сайтов органов государственной власти в России.

«Это первый шаг по реализации проекта «Доступный интернет», идею которого предложил президент в послании Федеральному собранию», — рассказали в пресс-службе министерства, отметив, что это решение было принято во вторник на совещании, которое провел и. о. главы Минкомсвязи РФ Константин Носков с крупнейшими операторами связи.

Евгений Новиков подчеркнул, что доступ к указанным сайтам будет даже при нулевом балансе.

В послании к Федеральному собранию 15 января российский президент Владимир Путин предложил реализовать в стране проект «Доступный Интернет». Глава государства подчеркнул, что Интернет стал для россиян повседневностью. Он подчеркнул, что в России есть свои социальные сети и мессенджеры. Глава российского государства предложил реализовать в России проект «Доступный Интернет».