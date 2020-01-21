Курбанов считает, что российские С-400 помогут Ираку реализовать сценарий «Янки, гоу хоум!»

Москва, 21 января. Антиамериканские настроения в странах Ближнего Востока и переговоры о покупке современных средств ПВО у других стран позволят разыграть в регионе сценарий «Янки, гоу хоум!», считает политолог Маис Курбанов.

Член комитета по безопасности и обороне парламента Ирака Бадр аз-Зияди сообщил, что Багдад направит делегации в Россию, Китай и на Украину для переговоров о покупке современных систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Ближний Восток сегодня очень доверяет России. Больше, чем Китаю или Украине […] Это связано с тем, что там давно знают о качестве российских зенитных ракетных систем и остального оружия», — заявил Курбанов в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

По словам эксперта, сценарий «Янки, гоу хоум!» на Ближнем Востоке активизировался после убийства иранского генерала Касема Сулеймани по приказу президента США Дональда Трампа.

«В ответ на наглую политику и действия Соединенных Штатов Америки иракский народ намерен массово восстать против нахождения американских военных в ближневосточном регионе», — добавил востоковед.

Массовая акция против иностранного вмешательства в дела страны в Багдаде намечена на 24 января. Целью «многомиллионного» митинга, как заявляют его организаторы, является оказание давления на США для вывода из Ирака американских войск.

«Иракская общественность и официальный Багдад подчеркивают, что, совершив убийство иранского генерала Касема Сулеймани на территории страны, Вашингтон нарушил суверенитет Ирака. При этом США сейчас, не взирая на сложившуюся ситуацию, намеренно пытаются разрушить Ближний Восток изнутри», — подчеркнул эксперт.

Однако Трамп заявил, что американские военные не уйдут из Ирака до тех пор, пока Багдад не заплатит за авиационную базу США и не компенсирует все расходы Вашингтона в стране. Глава Белого дома пригрозил Багдаду санкциями, «которые он никогда не видел прежде».

Политолог напомнил, что американские военные вторглись в Ирак под прикрытием миротворческой акции в 2003 году и свергли режим Саддама Хусейна. Багдад попросту не сумел защититься от американского вторжения из-за отсутствия оружия.

«Это позволило Вашингтону организовать вывоз иракской нефти, которой хватило бы для обеспечения жизни всего народа при выводе региона из голода и разрухи. Около 4 млн людей пострадало от американского вторжения, поэтому сейчас Ирак намерен обороняться», — объяснил Курбанов.

Эксперт подытожил, что сейчас Ирак твердо настроен против США. Багдад готов защищать свои интересы с использованием российского вооружения.

Напомним, командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада. Авиаудар по автоколонне, в которой двигалась машина высокопоставленного военного, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа. Гибель генерала не могла не вызвать реакцию Ирана, который в ответ нанес удар по американским военным базам в Ираке в рамках операции под названием «Мученик Сулеймани».