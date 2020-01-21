Москва, 21 января. Президент России Владимир Путин в Кремле проводит встречу с бывшим генеральным прокурором Юрием Чайкой и заместителем главы Следственного комитета РФ — кандидатом на пост руководителя ведомства Игорем Красновым.

Глава государства поблагодарил Чайку за работу на посту генпрокурора. Он выразил надежду, что его лучший опыт будет востребован новым главой ведомства. Кроме того, российский лидер выразил надежду, что Совет Федерации в среду, 22 февраля, поддержит кандидатуру Краснова на пост генерального прокурора.

Путин попросил Краснова обратить внимание на тему борьбы с коррупцией в России, а также контроля за соблюдением социальных прав граждан. Как пишет ТАСС, Путин предложил Чайке занять должность полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе. Бывший генеральный прокурор принял предложение главы государства.

Напомним, комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и по обороне и безопасности рекомендовали назначить Игоря Краснова на пост генпрокурора России. Также по итогам заседания комитеты рекомендовали освободить Юрия Чайку главы ведомства. При этом окончательное решение об освобождении Чайки от поста и назначении Краснова вместо него примет Совет Федерации на заседании 22 января.

Путин 20 января предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова на пост генпрокурора РФ.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о будущем назначении Чайки. По словам представителя Кремля, пока никаких назначений не было.