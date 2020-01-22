Депутат Госдумы Шхагошев пообещал США законодательный ответ на вмешательство в дела РФ

Публикации иностранных СМИ, включая американские, о возможном роспуске Государственной думы — это откровенное вмешательство во внутренние дела России; у парламентариев на это готов законодательный ответ. Об этом Федеральному агентству новостей заявил член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, депутат Адальби Шхагошев, комментируя развязанную Западом информационную войну против РФ.

Вмешательство во внутренние дела

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал публикации иностранных СМИ, в том числе американских, о возможном досрочном роспуске Госдумы вмешательством в суверенные дела России.

Первым внимание депутатов на соответствующие публикации зарубежных журналистов обратил на пленарном заседании лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он призвал коллег «не слушать и не идти на поводу» у этих домыслов.

С ним согласился Володин, назвав подобные статьи вбросами.

«Наши средства массовой информации подхватили. При этом источников никто не указывает. Мы вчера в ходе общения с журналистами еще раз об этом сказали, считаем недопустимым вмешательство в дела суверенных государств. Мы не вмешиваемся в их дела, и к нам пускай не вмешиваются», — пояснил он.

Публикации западных СМИ о возможных изменениях стали появляться на фоне ухода в отставку в полном составе российского правительства после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию на прошлой неделе. При этом никаких официальных подтверждений этой информации нет.

Законодательный ответ

Как отметил Адальби Шхагошев, публикации иностранных СМИ о роспуске российского парламента — элемент вмешательства во внутренние дела страны. Депутат подчеркнул, что парламентарии на подобные меры подготовили законодательный ответ.

«В ответ на попытку вмешательства, в том числе в избирательное законодательство, что было осенью прошлого года, мы приняли решение принять специальный закон. Это мировая практика — штраф 4% от оборота. Он будет очень серьезно бить по карману крупных информационных компаний, в том числе поисковиков. Это и YouTube, и Facebook, и Google и так далее», — пояснил Адальби Шхагошев.

По мнению депутата, фейк, связанный с роспуском Государственной думы, можно считать началом попытки вмешательства в выборные процессы — выборы в Госдуму пройдут уже в следующем году. Это начало информационной кампании Запада, считает политик.

«Это их дело, а наша дело вовремя на все это реагировать. Законодательный ответ, о котором я сейчас говорю, будет внесен в Государственную думу. Если будет вмешательство, значит, будет законодательная реакция. Мы сейчас можем возмущаться, говорить о том, что так делать нельзя. Мы не вмешиваемся в ваши дела, вы — в наши. Но не понимают они. Значит, будет соответствующий законодательный ответ», — заключил Адальби Шхагошев.

В октябре 2019 года в Госдуме показали фильм-расследование Федерального агентства новостей «Анатомия протеста», который был посвящен вмешательству Запада во внутренние дела России. Согласно расследованию ФАН, так называемая российская «оппозиция» устраивала сходки «либералов» в Москве при помощи западных стран, включая США. Псевдоактивисты, которые призывали москвичей выходить на улицы столицы, получали на организацию беспорядков в стране деньги из-за рубежа.

Посольство США в России, кроме публикации подробной информации о несогласованных мероприятиях, проводило так называемые тренинги для «оппозиции» перед незаконными митингами. Речь идет о сотруднике службы безопасности американской дипмиссии Стивене Секстоне, который приходил в признанный в России иноагентом «Фонд борьбы с коррупцией» скандально известного блогера Алексея Навального. Он проводил в «ФБК» лекции, рассказывая сторонникам Навального, как вести себя на акциях при задержании и противодействовать сотрудникам правоохранительных органов.