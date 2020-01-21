Космонавт Джанибеков рассказал, какие задачи сможет решать лунный проект «Рывок-2»

Летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Владимир Джанибеков уверен, что проект «Рывок-2» потребует решения многих технических задач.

Ранее ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» предложила проект, который предусматривает прямой перелет многоразового космического корабля к Луне без стыковки с промежуточными узлами вроде международной окололунной станции.

Сначала специалисты корпорации рассматривали проект корабля «Рывок» для доставки космонавтов к Луне с Международной космической станции (МКС). При этом важной частью разрабатываемой программы было использование международной окололунной платформы, к которой должен стыковаться КК.

Согласно же новой концепции системы «Рывок», космонавты будут доставляться до естественного спутника Земли на способном прилуняться многоразовом космическом корабле. Этот вариант, как отмечает автор идеи, позволяет избежать развертывания и постоянного поддержания окололунной станции в рабочем положении. А это в свою очередь значительно снижает расходы.

Комментируя ситуацию, известный советский летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Владимир Джанибеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что обе программы имеют право на существование, однако при реализации проекта «Рывок-2» российским инженерам придется решать массу технических задач.

«Оба варианта рабочие. В первом случае (проект «Рывок». — Прим. ФАН) космонавты подлетают к Луне и встают на ее орбиту, стыкуются с окололунной платформой и уже далее они могут спокойно осмотреться и выбрать подходящее место для посадки. Прямой же маршрут (проект «Рывок-2». — Прим. ФАН) предполагает, что место посадки определено заранее или является частью лунной базы, которая уже собрана на поверхности спутника», — пояснил собеседник ФАН.

Другими словами, сначала российским инженерам и космонавтам придется решить проблему отправки к Луне оборудования для построения лунной базы, а это очень дорогостоящее предприятие. Оно подразумевает отправку к естественному спутнику Земли нескольких кораблей с модулями, которые в будущем будут собраны в отдельные элементы базы. И только после этого программа «Рывок-2» может быть реализована.

При этом основой программы должен стать многоразовый лунный корабль, способный курсировать между МКС и базой на поверхности Луны. Выводить в космос такие корабли будет тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5».

«Каждый из этих проектов может решать разные задачи. Мне нравится, как пролет через окололунную платформу, так и постоянно действующая база на Луне. В первом случае можно проводить на окололунной орбите какие-то научные работы, вести наблюдения и все то многое, что с этим связано. Но тут вам не только изучение Луны, но и возможности для исследования дальнего космоса. А второй вариант, прямой — это решение конкретных задач. Приземлились, а без базы долго не проживешь, сделали работу, собрали лунные образцы и отправились домой», — заключил Владимир Джанибеков.

Напомним, в апреле 2018 года США и их партнеры начали настаивать на использовании Россией американских технических стандартов при создании шлюзового модуля для международной окололунной станции Gateway, который должен стать основным вкладом РФ в проект. Кроме того, западные страны хотели бы исключить Россию из проекта по причине задержек в технологических циклах изготовления космической техники.