Кардиолог Федоров рассказал, как предотвратить болезнь, погубившую 26-летнюю актрису

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии Главного военного клинического госпиталя им. академика Н. Н. Бурденко Минобороны РФ Алексей Федоров рассказал, как распознать риск тромбоза, погубившего молодую актрису Марину Рузавину, и есть ли методы профилактики внезапной смерти от оторвавшегося тромба.

Актриса и хореограф пензенского театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина умерла от оторвавшегося тромба 16 января 2020 года — на следующий день после празднования своего 26-летия.

По мнению столичного кардиолога Алексея Федорова, к образованию тромба в столь раннем возрасте могли привести врожденные нарушения свертываемости крови у актрисы.

«Оторвавшийся тромб в 26 лет может стать следствием врожденного нарушения свертываемости крови у человека, ведущего нормальный образ жизни, — заметил заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии Главного военного клинического госпиталя им. академика Н. Н. Бурденко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но, к сожалению, узнать о том, есть ли у вас это нарушение, зачастую невозможно, поскольку стандартные анализы крови будут неинформативны. Чтобы узнать, есть ли у вас риск внезапной смерти от тромба, нужно провести развернутый генетический анализ».

По словам кандидата медицинских наук, при наличии нарушений свертываемости крови ситуация может усугубиться, если женщина принимает гормональные контрацептивы.

«Гормональные контрацептивы усиливают свертываемость крови. И если у женщины есть нарушения свертываемости, то прием этих препаратов усиливает образование тромбов», — заметил Алексей Федоров.

Кардиолог добавил, что профилактикой тромбоза является употребление достаточного количества воды.

«Нужно стараться избегать обезвоживания организма. В идеале — выпивать два литра жидкости в течение дня. А если есть варикозное расширение вен, то нужно носить компрессионный трикотаж. И во время длительных авиаперелетов вставать и ходить по салону, делать зарядку… Но все эти советы будут эффективны для людей, не имеющих врожденных недиагностированных нарушений свертываемости крови», — подчеркнул Алексей Федоров.

Ранее он прокомментировал трагическую гибель Марины Рузавиной в возрасте 26 лет.