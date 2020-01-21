«Подотчетные обществу»: как конституция повысит прозрачность силовых органов

Выступая 15 января 2020 года с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин среди мер, обеспечивающих новый баланс развития и стабильности страны, предложил наделить верхнюю палату парламента полномочиями по согласованию руководителей силового блока, прокуроров регионов, а также правом снимать с должности судей высших судов. Почему новые меры по введению парламентского и общественного контроля за деятельностью силового блока можно считать историческими — разбиралось Федеральное агентство новостей.

На первый взгляд кажется, что в «конституционной» части послания есть и более фундаментальные новации — к примеру, придание Госдуме полномочий уже не по согласованию, а по утверждению кандидатуры премьер-министра и министров. Безусловно, это важный шаг для баланса ветвей власти. Однако предложение главы государства о контроле за силовым блоком, прокурорами и высшими судьями со стороны Совета Федерации эксперты уже назвали историческим.

Важно, что полномочиями по обсуждению кандидатов в силовой блок поделились именно с Советом Федерации как палатой регионов. И в царской России, и в СССР, и в последнюю четверть века центр имел определенную «монополию на силовиков». Многие представители силовых ведомств научились извлекать из этого выгоду, прикрывая профессиональную нечистоплотность. Теперь «спрятаться» от контроля общества будет невозможно. Предложение данной меры является прямым ответом президента на общественные обсуждения и публикации в СМИ о злоупотреблениях представителей силового блока.

«Считаю, что такой подход сделает работу силовых, правоохранительных органов более прозрачной и в большей степени подотчетной обществу», — заявил Владимир Путин, выступая с посланием.

На большую прозрачность силового блока для общества, одинаковое соблюдение законности на всей территории страны и интересов граждан будет работать и предложенный президентом принцип назначения прокуроров регионов по итогам консультаций с Советом Федерации. Сегодня они назначаются по согласованию с региональными парламентами, что на практике может приводить к неформальным обязательствам перед местными властями, кумовству, а значит, к рискам потерять объективность и беспристрастность. Глава государства отметил, что этого ни в коем случае не должно быть.

«Убежден, бóльшая независимость прокуратуры от местных властей, безусловно, в интересах граждан, в каком бы субъекте они ни проживали, — сказал Владимир Путин. — Давайте руководствоваться прежде всего интересами наших людей».

Данных по правонарушениям «людей в форме» за 2019 год в открытом доступе пока нет. Но, например, в 2018 году, по данным Генеральной прокуратуры РФ, предварительно расследовано 7005 преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных и правоприменительных органов. Лидеры — органы МВД (3819 случаев), ФСИН (1018) и ФССП (681). Сравнивать ведомства некорректно, ведь в органах внутренних дел работает почти 750 тысяч сотрудников, а в той же прокуратуре — всего около 50 тысяч. Но необходимость повышения контроля общества за назначениями на местах, в том числе через представителей регионов, очевидна.

Наконец, в конституции будет предусмотрена еще одна норма — наделить Совет Федерации по представлению президента возможностью отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство.

«Безусловным должен быть не только профессионализм судей, но и доверие к ним. Справедливость и моральное право принимать решения, затрагивающие судьбы людей, всегда в России имели первостепенное значение. Основной закон должен закреплять и защищать независимость судей, принцип их подчинения только конституции и федеральному законодательству», — подчеркнул Владимир Путин.

В случаях, когда должностные лица высших судов не могут сохранить лицо, они должны быть лишены статуса судьи.

Предложенные меры, закрепленные в конституции, сделают деятельность силовиков, прокуроров и судей более прозрачной, защитят граждан вне зависимости от того, в каком регионе они проживают. Там, где оставалось место для злоупотребления силой, теперь будет действовать основной закон как инструмент парламентского и общественного контроля.