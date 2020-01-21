Монтян назвала «показухой» вызов Порошенко на допрос в Госбюро

Украинское государственное бюро расследований выложило на своем сайте очередную повестку для экс-президента Украины Петра Порошенко. Правоохранители предполагают, что он совершил государственную измену во время подписания Минских соглашений, легших в основу мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Также в Госбюро добавили, что, если Порошенко вновь не явится на допрос добровольно (как это случалось уже 27 раз), его приведут силой. Однако подобные заявления являются обычной «показухой» — никто на самом деле не собирается оказывать какие-либо принудительные действия по отношению к «шоколадному королю», считает правозащитница, общественный деятель и адвокат Татьяна Монтян.

«Это все цирк и клоунада, — считает собеседница ФАН. — Надо же им как-то развлекать народ. Если бы Порошенко действительно хотели закрыть, то закрыли бы уже давно. А если бы хотели притащить на допрос силой, то притащили бы. Так что вместо отсидки бывший президент катается на яхте, арендованной за 400 тысяч баксов в неделю, чувствует себя при этом великолепно и плевать хотел на любые уголовные дела. Добро на то, чтобы Петю «садить», «расследовать» и так далее, должен дать Госдепартамент США. Судя по всему, это ведомство пока не спешит давать такое указание».

По словам правозащитницы, действующий президент Украины Владимир Зеленский не рискнет проявить самостоятельность в этом вопросе. Он так и будет устраивать постановочные расследования, делать заявления, однако до применения реальных силовых мер по отношению к Порошенко дело не дойдет.

«Все это делается лишь для того, чтобы показать гражданам, что вот, мол, «власти его преследуют». Мы тут уже смеемся с новостей о том, как Порошенко снова вызвали на допрос, а он снова на него не пришел», — сказала Монтян.

Тем не менее, по ее мнению, если у Зеленского все же достанет политической воли, и он засадит своего предшественника на нары, никто за «шоколадного короля» на Майдан не выйдет — народ в массе своей просто позлорадствует.

«Однако, поверьте мне, этого не случится: Петя будет продолжать делать то же, что он делает сейчас, то есть пиариться перед своим электоратом, заниматься злыми делами, списывать свое имущество на родственников и чувствовать себя прекрасно. Это Украина, здесь возможно все», — уверена адвокат.

По ее словам, если бы еще в Госбюро расследований работали люди, «чистые, как слеза комсомолки», то еще можно было бы говорить о каком-то реальном следствии по уголовным делам Порошенко.