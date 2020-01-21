Москва, 21 января. Либеральная партия «Яблоко» пытается воспользоваться ситуацией вокруг изменения Конституции РФ, чтобы навязать свои поправки и провести в Госдуму нужных депутатов.

Так называемая российская оппозиция решила уличить момент, активизировавшись на фоне обсуждения поправок в основной закон страны. Идею изменить конституцию, высказанную президентом России Владимиром Путиным, критикует глава фракции «Яблока» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский, еще недавно замешанный в сексуальном скандале. Деятельность оппозиционера тесно связана с «Новой газетой», скомпрометировавшей себя связями с террористами в Сирии, а также беглым олигархом Михаилом Ходорковским.

Как сообщают «Народные новости», «Яблоко» предпринимает попытку компенсировать сложившуюся нехватку кадров, создавая шумиху вокруг Конституции.

Осознавая свою подмоченную репутацию, партия решила объединиться с «Новой газетой», чтобы с изданием на деньги Ходорковского создать параллельную повестку. На страницах газеты Вишневский заявил о якобы окончательном устранении парламентаризма в России в случае принятия поправок, внесенных президентом.

Таким образом, либералы в очередной раз навязывают обществу свое видение ситуации. Очевидно, что увеличение полномочий Госдумы и снижение роли правительства, за которые так ратует Вишневский, выгодны не только «яблочникам», но и Ходорковскому, который также попытается протолкнуть в парламент своих ставленников.

Однако оппозиционеры замалчивают, что подобные меры приведут к нарушению баланса между ветвями власти, что будет иметь катастрофические последствия.