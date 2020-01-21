Бузова побила рекорд по количеству подписчиков в российском Instagram

Москва, 21 января. Телеведущая и певица Ольга Бузова установила рекорд по числу подписчиков в российском сегменте соцсети Instagram.

Количество подписчиков Бузовой в Instagram увеличилось до 19,1 миллиона человек после презентации ее новой песни «В огне». В настоящее время Бузова является лидером по количеству подписчиков в Instagram среди своих российских коллег.

Вторым по числу подписчиков стал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. На его страницу в Instagram подписаны 18,4 миллиона пользователей. В этот список также входит российский рэпер Тимати, на страницу которого подписаны 14,5 миллионов пользователей. На четвертом месте блогер и телеведущая Настя Ивлеева. На ее страницу подписаны 14 миллионов пользователей.

Среди зарубежных знаменитостей самым популярным в Instagram является португальский футболист Криштиану Роналду. На его страницу подписаны 198 миллионов человек. У американской певицы Арианы Гранде 172 миллиона подписчиков. На страницу актера Дуэйна Джонсона подписаны 169 миллионов пользователей. У американской певицы и актрисы Селены Гомес 166 миллионов подписчиков, передает «Культуромания».

Ранее стало известно, что социальная сеть Instagram намерена скрыть количество лайков под постами пользователей. По словам гендиректора Instagram Адама Моссери, на первом этапе нововведение коснется жителей США. При этом сначала соцсеть скроет лайки для ограниченного числа аккаунтов. Моссери считает, что нововведение позволит снизить уровень конкуренции среди пользователей Instagram и уменьшить «социальное сравнение».