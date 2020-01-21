Эксперт Бобылев ждет роста цен на путевки в Турцию

Москва, 21 января. Небольшое увеличение цен на путевки в Турцию ожидаются в ближайшем будущем. Об этом рассказал эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев.

Он рассказал, каким образом скажется турецкий туристический налог на стоимости путевок для граждан России.

В разговоре с корреспондентом издания «ПолитРоссия» Роман Бобылев отметил, что «дополнительные расходы на размещение туристов захотят переложить на туроператоров или на гостей страны».

«Надо понимать, что те цифры, которые демонстрирует Турция в последние годы, появляются благодаря туроператорам, а не самостоятельным туристам», — пояснил он.

По словам собеседника издания, затраты на данный налог будут перераспределяться между средствами размещения, туроператорами и туристами.

«Между всеми сторонами: часть возьмет на себя отель, часть туроператор, часть переложат на туриста. Едва ли налог 100% ляжет на сторону туроператоров и отдыхающих», — сказал Бобылев.

Он также обратил внимание на то, что если и ожидается повышение цен на путевки, то оно будет очень незначительным. Роман Бобылев пояснил, что основную нагрузку возьмут на себя туроператоры. В данном случае речь идет «о дополнительном 1% на размещение». Эксперт отметил, что стоимость путевки складывается из трех составляющих: перелет, трансфер и размещение.

Он отметил, что некоторые эксперты говорят об увеличении стоимости тура на целый процент, однако это неправильно.

«Стоимость перелета не увеличивается, трансфер из аэропорта в отель не увеличивается. Так что увеличение будет очень незначительным, туристы его не заметят. Все-таки 1% на размещение еще будет и перераспределен, и лишь маленькая доля этого процента ляжет на плечи туристов», — резюмировал Роман Бобылев.

В российской Ассоциации туроператоров (АТОР) сообщили, что продажа путевок в Турцию на лето 2020 года стартовала в России. Раннее бронирование позволяет приобрести дешевые путевки на турецкие курорты.