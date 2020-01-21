Новый украинский закон о труде может превратить работников в крепостных

Верховная рада Украины приняла к рассмотрению окончательный вариант проекта закона «О труде», способный коренным образом изменить действующий в стране Трудовой кодекс формата 1971 года. Согласно официальной информации, новый документ призван в значительной степени упростить взаимоотношения работодателя и сотрудника, а также предоставить обоим «европейские гарантии деятельности». Скептики же утверждают, что нововведение, которое уже частично прошло апробацию сразу в нескольких украинских регионах, чревато для нанимателя дополнительными юридическими проблемами, а наемному работнику оно сулит настоящую кабалу. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Группа сотрудников одного из частных деревообрабатывающих предприятий Киевской области подала на своего руководителя в суд. В коллективном иске было отмечено, что фактический владелец фирмы незаконно уволил пятерых работников, не только не поставив последних об этом в известность, но и оштрафовав их на немалую сумму за якобы причиненный структуре ущерб. В свое оправдание указанный руководитель заявил, что он попросту воспользовался так называемым «Временным трудовым положением» (ВТП), позволяющим в одностороннем порядке расторгнуть контракт с рабочими или служащими в том случае, если они, по мнению начальства, не справляются со своими обязанностями или нарушают трудовую дисциплину.

«Эти пять человек проигнорировали мое требование и не вышли на работу в выходной день, что привело к сбоям в работе целого цеха», — заявил директор на судебном слушании.

В настоящее время заседания по данному делу продолжаются.

А вот педагогу из Винницы Ольге Н. удалось восстановиться на работе по судебному решению после того, как ее уволили в рамках того же ВТП за прогулы. Все дело в том, что она не успела вовремя вернуться из командировки по причине транспортного коллапса. Ольга устно предупредила руководство о своем отсутствии на рабочем месте, а впоследствии предъявила необходимые документы. Когда это ей не помогло, женщина обратилась за помощью сначала к журналистам, а затем и в судебные органы. Правда, по некоторым данным, непосредственная начальница Ольги планирует обжаловать соответствующее решение.

«Предложенный в Верховную раду проект закона «О труде» может на официальном уровне стать на защиту работодателей — как в случае с упомянутыми сотрудниками предприятия в Киевской области, так и в инциденте с Ольгой Н., — отметил в комментарии ФАН юрисконсульт Владислав Чумак. — Новый украинский документ, который по своей форме не является КЗоТом, практически позволит нанимателю увольнять работников по личному усмотрению и без объяснения причины. Помимо прочего, закон легализирует краткосрочные трудовые договоры, разрешающие руководству вводить ненормированный рабочий день и переводить «контрактников» на низкооплачиваемую работу».

Представители профсоюзов придерживаются того же мнения.

«Проект закона нивелирует деятельность профессиональных объединений на Украине и превращает работников в крепостных, — подчеркивает активист Юрий Величко. — На этом фоне стоит ожидать, что после принятия парламентом подобного «трудового устава» суды окажутся заваленными исками от уволенных и обиженных на свое бывшее начальство людей».

Тем не менее авторы документа полагают, что предложенный ими вариант взаимоотношений работодателя и сотрудника является для нынешней Украины по меньшей мере «революционным».

«Новшество устанавливает четкие рамки рабочей недели, гарантирует повышение оплаты работы в ночное время и увеличивает гарантированный оплачиваемый отпуск, — говорится в пояснительной записке к документу. — Кроме того, в рамках договоров сотруднику будет начисляться стаж, а все записи в трудовую книжку станут заноситься в электронном формате, что в значительной степени облегчит работу кадровиков».

Как ожидается, к рассмотрению нового законопроекта украинские народные избранники приступят 4 февраля, по окончании парламентских каникул.