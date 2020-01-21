Россияне заявили, что иноагента ФБК воспринимают всерьез только «подростки и шизики»

Москва, 21 января. Решение Мосгорсуда оставить так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) скандального блогера Алексея Навального в списке иностранных агентов является вполне закономерным, поскольку эту организацию невозможно воспринимать всерьез. Об этом написали россияне в соцсетях.

«Конечно, они иноагенты. Кроме подростков и шизиков, их никто всерьез не воспринимает», — написала пользовательница Facebook.

«Лучше бы в список экстремистских организаций включили», — призвали в Сети.

«Вот вам и правда жизни, хомяки — ваш идеолог иноагент, а деятельность его ФБК это наглядно подтверждает, а вы для них еще и бабло в огромном количестве собираете, хотя им и без вас стабильно из-за бугра центики (в огромном количестве) капают», — прокомментировал решение суда житель РФ.

Кроме того, россияне предположили, что Навального новость о признании ФБК иноагентом очень расстроит, поскольку в связи с этим скандальный блогер лишится источника финансирования, пишет iReactor.

«Леша в Таиланде будет не рад такой новости», — отметили в Интернете.

«Конечно, не рад… Поток бабла прекратится. Опять ему идти побираться», — согласился один из пользователей соцсетей.

Напомним, 20 января Мосгорсуд признал законным отказ исключить ФБК из реестра иностранных агентов. Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало факты, подтверждающие, что фонд Навального финансируется Западом. Деньги в пользу ФБК поступали из Франции, Швеции, Белоруссии, Израиля, Чехии, Великобритании, Германии, США, Австрии, Ирландии и ряда арабских государств.