Источник ФАН: Зиничев останется на посту главы МЧС

Москва, 21 января. Евгений Зиничев с большой долей вероятности останется на посту министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий после обновления кабинета министров. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей источник, близкий к ведомству.

Как стало известно ФАН, в ведомстве не ждут перемен в руководстве после смены правительства РФ. Напомним, Евгений Зиничев возглавляет МЧС с мая 2018 года, до него ведомством руководил Владимир Пучков.

В конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Евгением Зиничевым.

«Ведомство отлаженное, работает четко, организованно, эффективно», — дал свою оценку Владимир Путин.

На «год Зиничева» пришлись природные пожары в Забайкалье и переход огня на населенные пункты, а также крупный паводок в Иркутской области, от которого пострадало почти 135 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, погибло 26 человек. Сотрудники МЧС также работали на местах дождевого паводка на территории Дальневосточного округа на реке Амур — здесь жертв удалось избежать, в том числе благодаря активному предупреждению людей. Девять месяцев года для МЧС прошли в сложной лесопожарной обстановке в Якутии, Иркутской области, Красноярском крае.