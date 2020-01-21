Новая система мониторинга сделает рынок туруслуг более прозрачным

Москва, 21 января. Минэкономразвития выступило с инициативой создания системы онлайн-мониторинга туристического рынка. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в октябре, об этом сообщила пресс-служба министерства.

Согласно законопроекту, онлайн-мониторинг будет работать с помощью системы «Электронная путевка», предназначенная для защиты прав туристов. Новый сервис позволит более эффективно контролировать правомерность действий туроператоров.

«С помощью системы туристы смогут самостоятельно проверять легитимность приобретенного туристского продукта», — рассказали в министерстве корреспонденту «Парламентской газеты».

Также документ предполагает, что вся информация о туристах будет хранится в единой базе, поэтому в случае чрезвычайной ситуации их эвакуация будет проходить более оперативно.

Член Совфеда Игорь Фомин подчеркивает, что внедрение системы сделает рынок более прозрачным, что «положительно скажется на отрасли в целом и позволит лучше защитить интересы граждан».

Сообщается, что изменения будут внесены в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Правительству законопроект представят в сентябре 2020 года, а уже в октябре его рассмотрит Госдума.

На данный момент уже действует сервис «Электронная путевка», с помощью которого туристы могут в онлайн-режиме ознакомиться со статусом своего тура, если данные о нем внес туроператор. Пока данная процедура не является обязательной.