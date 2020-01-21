Ученые научились определять развитую интуицию по активности мозга

Москва, 21 января. Ученые из Института медико-биологических проблем Российской академии наук нашли способ определять у людей развитую интуицию путем изучения активности мозга. Об этом исследователи заявили, выступая на Королевских чтениях.

Они предлагают использовать данный подход при отборе кандидатов в космонавты. Сам метод был разработан во время эксперимента с детьми 9-11 лет. Маленьким испытуемым задавали вопросы, ответы на которые они знать не могли, но догадывались, о чем идет речь. При этом ученые исследовали активность мозга участников эксперимента, пишет Planet Today. В ходе работы специалисты поняли механизм работы интуиции и научились определять степень ее развитости.

«Люди с интуицией решают сложные задачи при помощи эвристического метода, в основе которого лежат вспомогательные приемы и обходные маневры. В основе интуиции — предположения, которые базируются на имеющемся опыте», — объясняют авторы исследователи.

Оба этих фактора формируют единый тип мышления, который можно обнаружить при изучении мозговой активности.

Ранее сообщалось, что ученые определили, как человеческий мозг познает окружающий мир. Американские нейробиологи установили, что нейроны в орбитофронтальной коре мозга кодируют ментальные переменные, такие как мотивация или уверенность. Это открытие позволит более эффективно лечить психические расстройства — в частности, депрессию и болезнь Паркинсона.