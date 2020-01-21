Россияне попрощались с Рузавиной, скончавшейся в 26 лет

Москва, 21 января. Россияне прощаются с актрисой Мариной Рузавиной, которая скончалась в Пензе на следующий день после празднования 26-летия. Подписчики девушки в Instagram выражают соболезнования, отмечая красоту и молодость безвременно ушедшей артистки.

«Царствие тебе небесное, Мариночка. Покойся с миром», «Спи спокойно, милое солнышко. Нам будет плохо без тебя», «Совсем девочка. Ужасная трагедия», «Такая молодая совсем и красивая, очень жаль. Соболезную», «Тяжело принять тот факт, что жизнь может оборваться в любой момент», — пишут в комментариях.

Как сообщает «Газета.ру», Рузавина работала в пензенском театре эстрады «Провинция». Худрук театра Сергей Казаков назвал актрису «талантливой, умной, бесконечно доброй и позитивной».

По информации «Царьграда», причиной смерти девушки стал оторвавшийся тромб. При этом близкие Рузавиной утверждают, что она никогда не испытывала проблем со здоровьем — не жаловалась на недомогания и не посещала врачей.

Отметим, что актриса скончалась в ночь на 16 января, однако известно об этом стало только теперь. Рузавина была похоронена в Пензе. Проститься с ней пришли не только коллеги и близкие, но и просто поклонники.

Напомним, что в июле прошлого года в Пензе скончался 19-летний Кирилл Сахович из лаборатории актерского мастерства «Первая скрипка». В своем последнем интервью, которое было опубликовано за месяц до трагедии, Сахович заявил, что мечтает исполнить роль Джокера.