Власти Алеппо восстанавливают аварийные здания, пострадавшие от боевиков

Дамаск, 22 января. Власти сирийского Алеппо продолжают осматривать районы, которые были освобождены от терроризма в 2017 году. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В первую очередь, чиновники проверяют восточные районы города с целью оценить уровни безопасности жилых зданий. При обнаружении аварийных сооружений власти принимают срочное решение об эвакуации жильцов.

Один из госслужащих города Алеппо Имад Алуси в комментарии ФАН заявил, что в данный момент рабочий комитет изучает разрушенные и потенциально аварийные здания, которые могут представлять угрозу общественной безопасности, будь то жильцы этого самого здания или простые прохожие.

По его словам, в данный момент порядка 250 зданий нуждаются в проверке безопасности, среди них есть 150 зданий, причисленных к категории «крайне опасные». Все они расположены в восточных кварталах, которые долгое время находились под контролем террористических группировок.

В случае обнаружения риска разрушения власти, как правило, перемещают людей в центры временного жилья, где они будут находиться до конца ремонта.

Жители сирийского Алеппо также самостоятельно сообщают властям об опасных зданиях, специально обученные инженерно-технические комитеты осматривают и принимают по ним решения.

Стоит отметить, что случаи обрушения жилых домов на территории сирийского Алеппо не редки. Жертвами таких аварий обычно становятся женщины и дети. В середине декабря прошлого года в районе Аль-Хельвания города Алеппо обрушился четырехэтажный дом. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Многочисленные атаки боевиков серьезно ослабили конструкцию дома. Даже после освобождения региона от незаконных вооруженных группировок, его не удалось полностью восстановить.