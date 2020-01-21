Лукашенко заявил, что Белоруссия намерена поставлять из России до 40% нефти

Минск, 21 января. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о намерениях Минска поставлять с российского рынка до 40% от необходимых объемов нефти. Соответствующее заявление прозвучало на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.

Лукашенко подчеркнул, что в настоящее время альтернативы поставкам российской нефти нет, но «диверсифицироваться надо».

«Надо идти к тому, что 30–40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. 30% мы должны с Балтики завозить и 30% через Украину — проверенный уже путь», — заявил президент Белоруссии.

Он указал на то, что экономические условия, в который сейчас работает Белоруссия, усложняются. Ввиду того, что Россия ввела налоговый маневр в нефтяной отрасли, «неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов», заявил Лукашенко. НПЗ сейчас решают проблему финансирования текущей деятельности и своих инвестиционных программ, объяснил Александр Лукашенко.

Белорусский президент в рамках совещания поставил перед его участниками несколько вопросов, которые касаются прогнозов развития мирового рынка нефти и резервов по повышению эффективности экспорта нефтепродуктов.

Россия и Белоруссия приостановили переговоры касательно вопроса тарифов на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Основной причиной затягивания переговоров является то, что к настоящему моменту неизвестны точные объемы, которые пойдут через Белоруссию.

Россия в начале года приостановила поставки нефти в Белоруссию, так как истек срок соглашения между странами. По информации пресс-службы Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии, представители государств не смогли договориться по тарифам на транзит российской нефти через территорию республики. Минск предложил повысить тарифы на транзит нефти из РФ в связи с уменьшением объемов транспортировки топлива в прошлом году.