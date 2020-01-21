Порошенко принудительно доставят на допрос в Госбюро расследований

Киев, 21 января. Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины планируют принудительно доставить на допрос экс-президента Петра Порошенко. Об этом заявил глава отдела центрального аппарата ГБР Украины Олег Корецкий.

По его словам, экс-президент президент проигнорировал 27 вызовов на допросы в ГБР по 16 уголовным делам. Очередные допросы Порошенко намечены на 21 и 24 января. Если бывший президент не явится на них, то он будет принудительно доставлен в ГБР, передает «Страна.ua».

«Он без уважительных причин не явился на допросы. Соответственно следователями сейчас готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко», — пояснил Корецкий.

Стоит отметить, что Государственное бюро расследований Украины возбудило 16 уголовных дел в отношении Петра Порошенко и его соратников. Дела касаются легализации доходов, полученных преступным путем и вмешательства в деятельность судей.

Кроме того, экс-президента Украины подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, а также в государственной измене и незаконном завладении телеканалом «Прямой».

Ранее украинские правоохранители не имели полномочий для принудительной доставки Порошенко на допрос из-за депутатской неприкосновенности, которой обладал экс-президент. Однако в 2020 году на Украине вступил в силу закон об отмене этой привилегии.