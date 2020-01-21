Сирия, 21 января. Боевики в Хаме открыли огонь по мирным жителям. В Алеппо САА ответила джихадистам. В Хомсе правительственные силы прочесывают пустыню в поисках укрытия террористов ИГИЛ1*. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по линиям обороны джихадистов в Алеппо, прочесывают район пустыни Бадия на востоке Хомса.

ВВС Сирии: поддерживают с воздуха наземную операцию САА в Хомсе, наносят точечные удары по позициям радикалов в Идлибе и Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в идлибской зоне деэскалации обменялась ударами с отрядами правительственных сил.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: в Хаме ранила несколько мирных жителей.

Провинция Алеппо

На юге Идлиба продолжают серию беговых вылетов ВВС Сирии. Днем авиация нанесла удары с воздуха по опорным пунктам террористов «Тахрир аш-Шам» в районе поселков Кафр-Даиль и Кафр-Наха, как передает портал Aleppo AMC. Точечные удары также были нанесены по местам скопления боевиков в окрестностях города Алеппо, в промышленных районах Аль-Андум, Джамият, Мухарибин и Аль-Кадам.

По данным агентства Baladi News, в районе поселка Аль-Мансура ВВС Сирии также атаковали линии обороны боевиков, разрушив несколько огневых точек, откуда они вели обстрел позиций армии. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) открыло огонь из артиллерии по укреплениям боевиков у деревни Аш-Шамико.

Провинция Хомс

На востоке провинции в районе пустыни Бадия отряды сирийской армии прочесывают территории в поисках террористов «Исламского государства»1. Вчера радикалы устроили засаду для конвоя армии на дороге, которая связывает поселок Эс-Сухне и Аш-Шула, после чего по боевикам нанесли точечные удары ВВС Сирии. Однако террористы успешно используют в качестве укрытия во время разведывательных операций сирийской авиации множество пещер в данной местности, так что требуется патрулирование и рейды наземных войск. Как передает агентство Al Masdar, вертолеты ВВС Сирии поддерживают операцию САА с воздуха.

Провинция Идлиб

Вертолеты ВВС Сирии нанесли удары по линиям обороны джихадистов «Тахрир аш-Шам» в ответ на провокации у поселка Маар-Саран и Аль-Бар как передает военно-аналитический Telegram-канал Al Mohrar Media. Беспилотники САА сбросили бомбы на склады боеприпасов радикалов в окрестностях поселка Маар-Шурин и на подступах к городу Тель-Манас. Информация о потерях радикалов в живой силе и боевой технике пока что уточняется.

Провинция Хама

Как передает новостной портал Al Nour, в районе высот Шахшабу несколько мирных жителей пострадали в результате обстрела со стороны турецкого наблюдательного пункта. Отмечается активное движение отрядов вооруженной оппозиции «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» в данном районе – боевики уже неоднократно использовали наблюдательные пункты ВС Турции в качестве укрытия, так как подразделения сирийской армии не могут использовать крупнокалиберную артиллерию и ракетные установки.

1 Организация запрещена на территории РФ.