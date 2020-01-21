Сиделка сообщила о «пропаже» Заворотнюк из клиники на Рублевке

Москва, 21 января. Сотрудница реабилитационного центра на Рублевском шоссе в Москве рассказала о «пропаже» актрисы Анастасии Заворотнюк из клиники.

По словам сиделки, палата ее клиентки находится рядом с палатой Заворотнюк. Она предположила, что состояние актрисы могло ухудшиться. Не исключено, что Заворотнюк забрали из центра, отметила сиделка.

«Раньше я видела, как ее возили на процедуры, а теперь нет. Либо ей стало хуже, и она прикована к кровати, либо ее увезли. Раньше она даже групповые занятия в бассейне посещала. А теперь пропала», — приводит слова работницы центра telegram-канал «НеМалахов».

Сотрудница центра добавила, что точную информацию о нахождении и состоянии «прекрасной няни» не могут получить даже работники медучреждения из-за строгой конфиденциальности.

В августе прошлого года в СМИ появились сообщения о тяжелом заболевании Заворотнюк. Поклонники артистки заметили, что звезда долгое время не появлялась на публике. Ходили слухи, что медики диагностировали у Заворотнюк четвертую стадию рака головного мозга.

Семья актрисы долгое время не давала никаких комментариев, что породило массу разных сплетен в Сети. В конце декабря они в очередной раз попросили оставить артистку в покое и не распространять фейки о здоровье актрисы. PR-директор звезды сериала «Моя прекрасная няня» Марина Потапова отказалась комментировать слухи о выписке актрисы из больницы.