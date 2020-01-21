Google и Facebook игнорируют российские законы, выплачивая символические штрафы

Москва, 21 января. Политолог Юрий Самонкин призвал ужесточить наказание за отказ от исполнения закона о надежном Интернете, поскольку это создает угрозу для государственной безопасности России.

Эксперт подчеркнул, что крупные американские компании, такие как Facebook и Google, не только зарабатывают в российском сегменте Интернета крупные деньги, но и решают пропагандистские задачи, передает «Экономика сегодня».

«Мы нередко наблюдаем откровенно русофобские вбросы в западных соцсетях — вплоть до призывов к беспорядкам и гражданскому неповиновению», — напомнил Самонкин.

Он отметил, что ресурсы могут себе позволить символические штрафы за невыполнение требований российского законодательства.

«Это организации-миллиардеры, причем долларовые — что им взыскание в несколько тысяч рублей? Зато распространять пропаганду и чувствовать себя вольготно в Рунете им выгодно», — считает эксперт.

Политолог подчеркнул, что давно в мировой практике от интернет-компаний требуют строгого соблюдения законодательства.

«Если сервис отказывается это делать, то получает несколько предупреждений, в рамках которых санкции с каждым разом все жестче», — объяснил Самонкин.

Если же такие меры не воздействуют на нарушителя, то государство приостанавливает работу ресурса.

По мнению эксперта, Роскомнадзор ведет активную работу в Интернете не только чтобы защитить права россиян, но и с целью сделать Сеть более совершенной и безопасной.

«Для этого реализуется целый комплекс законодательных и практических инициатив, привлекаются лучшие эксперты отрасли», — пояснил Самонкин.

Поэтому необходимо пресекать деятельность сервисов, которые саботируют усилия российского государства.

«Вплоть до введения мер уголовно-правовой ответственности для местного руководства западных сервисов», — считает политолог.

Кроме того, эксперт призвал развивать отечественные ресурсы, чтобы они в будущем пришли на смену западным.