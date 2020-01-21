Кардиолог Федоров прокомментировал причину трагической гибели молодой актрисы

Актриса и хореограф пензенского театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина умерла в возрасте 26 лет от оторвавшегося тромба. Как заметил в беседе с Федеральным агентством новостей врач-кардиохирург Алексей Федоров, тромбоз в столь молодом возрасте мог быть следствием врожденных нарушений свертываемости крови у актрисы.

О том, что оторвавшийся тромб стал причиной столь раннего ухода из жизни красивой и талантливой актрисы, сообщил во вторник художественный руководитель Пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского Сергей Казаков.

По его словам, Марина Рузавина скончалась 16 января, то есть на следующий день после того, как ей исполнилось 26 лет. Прощание с актрисой состоялось 18 января.

«Скорее всего, образование тромба в столь молодом возрасте было связано с врожденными нарушениями свертываемости крови у актрисы. К сожалению, если они есть, то зачастую узнать о них невозможно. Потому что стандартные анализы крови будут в норме», — заявил кардиолог, кандидат медицинских наук, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии Главного военного клинического госпиталя им. академика Н. Н. Бурденко Минобороны РФ Алексей Федоров.

По его словам, если человек хочет знать, существует ли для него риск мгновенной смерти от оторвавшегося тромба, то ему нужно делать развернутый генетический анализ крови. И, по сути, такое исследование нужно делать всем людям.

«Трагическая смерть Марины Рузавиной вовсе не является свидетельством того, что сердечно-сосудистые заболевания молодеют. Здесь, повторюсь, больше похоже на то, что у актрисы были нарушения свертываемости, на фоне которых и случился тромбоз», — подчеркнул собеседник ФАН.

Кардиолог добавил, что образ жизни в таком случае не сильно влияет на ситуацию.