Марков высоко оценил вклад Путина в урегулирование в Ливии

Прошедшая в Берлине международная конференция по урегулированию ливийского кризиса стала возможной благодаря российскому лидеру Владимиру Путину, заложившему основу переговорного процесса и поспособствовавшего установлению режима прекращения огня в североафриканском государстве. В интервью Федеральному агентству новостей депутат Государственной думы, председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии, директор Института политических исследований Сергей Марков отметил огромную роль президента России в объединении усилий по прекращению кровопролития и установлению мира в Ливии.

Стоит отметить, что именно после встречи Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле 8 января президенты двух государств обратились к сторонам ливийского конфликта — Ливийской национальной армии (ЛНА) и так называемому Правительству национального согласия (ПНС) — с призывом прекратить боевые действия с 12 января. Затем, 13 января, в Москве прошли переговоры по урегулированию в Ливии, которые в очередной доказали высокую эффективность российской дипломатии.

По словам Сергея Маркова, наша страна уже на протяжении многих лет поддерживала хорошие отношения с Ливией. Он подчеркнул, что Россия осуждала действия стран Запада по вмешательству во внутренние дела североафриканской страны, которые в итоге привели к хаосу во всем регионе.

«Россия активно сотрудничала с Ливией на протяжении многих десятилетий и помогала в построении ее экономики еще в период Советского Союза. Таким образом, все лучшее, что было в Ливии еще до свержения Муаммара Каддафи, так или иначе было связано с ролью нашей страны. Также стоит отметить, что Владимир Путин не поддержал вмешательство западных стран (в Ливию. — Прим. ФАН), которое привело к распаду государственности и катастрофе. Он все это время очень четко и последовательно занимал позицию против вмешательства Запада в Ливию. Очень важный вклад Владимир Путин сделал в объединение усилий для того, чтобы стало возможным примирение между противоборствующими сторонами в Ливии (ЛНА и ПНС. — Прим. ФАН). Наш президент всячески способствует становлению порядка и мира на ливийской земле. Также Россия постоянно говорит об ответственности европейских государств перед ливийским народом, поскольку именно страны Европы активнейшую роль сыграли в разрушении Ливии. За все это ливийцы и ливийские лидеры благодарны России», — отметил парламентарий.

Помимо прочего, депутат Госдумы напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, предложившая инициативу проведения берлинского саммита по Ливии, обратилась к российскому лидеру с просьбой о помощи в проведении данного мероприятия. Наш президент поддержал эту идею, поскольку считает важным возвращение мира на ливийскую землю.

«Немаловажно, что Россия не навязывала свою гегемонию в Ливии, как это зачастую пытаются сделать США и Евросоюз. Наш лидер пытается содействовать всеобщему урегулированию ливийского кризиса и продвигает ситуацию к миру на основе всеобщего компромисса, что заслуживает уважения. Берлинская конференция – это один из первых опытов Германии по самостоятельной дипломатии, именно поэтому Ангела Меркель прилетала в Москву к Владимиру Путину и просила его оказать помощь в этом важном шаге. Мы не блокируем эту немецкую инициативу, а наоборот пытаемся ей помочь», — констатировал Марков.

Напомним, в воскресенье, 19 января, в германской столице состоялась встреча лидеров ряда государств, в том числе и Владимира Путина, глав правительств, а также представителей Организации Объединенных Наций, Европейского союза, Африканского союза и Лиги арабских государств. В итоговом коммюнике встречи была подтверждена приверженность соблюдения эмбарго на поставки оружия в Ливию и недопустимость любого иностранного военного присутствия на ливийской территории. Также было принято решение о продлении перемирия, устоявшегося благодаря российскому президенту.