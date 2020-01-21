Украинцев возмутила пожаловавшаяся на низкую зарплату министр образования

Киев, 21 января. Министр образования и науки Украины Анна Новосад пожаловалась на низкую зарплату, чем вызвала возмущение со стороны украинцев.

Чиновница сообщила, что ее зарплата в месяц составляет 36 тысяч гривен (примерно 91 тысячу рублей). Новосад отметила, что этой суммы ей хватает на жизнь, но она не может позволить себе иметь ребенка.

«Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. Я имею собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. <…> Но я хочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать», — приводит слова министра Strana.ua.

Однако жалоба Новосад вызвала неоднозначную реакцию у украинцев. Большинство возмутились тем, что средняя зарплата по стране в три раза ниже.

«А почему главврач может на 15 тысяч? Или директор школы примерно на столько же?» — написала генеральный продюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко.

«Да вы что? А как другие могут?» — удивился адвокат Клим Братковский.

Стоит отметить, что это уже не первый скандал на Украине с участием Новосад. В одном из первых сообщений в социальной сети уже в качестве министра она умудрилась допустить около 30 орфографических и пунктуационных ошибок. Многие задались вопросом: знает ли министр украинский язык или учит его только сейчас.