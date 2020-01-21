Политолог Родионов напомнил Помпео о грандиозном провале США в Венесуэле

Ставка США на Хуана Гуаидо оказалась провальной, и сегодня, год спустя, это стало всем очевидно. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

США не скрывают планов

Соединение Штаты работают над сменой власти в Венесуэле. Об этом открыто заявил госсекретарь Майк Помпео.

«Проект, над которым мы работаем, должен привести к тому, что Мадуро уйдет и народ Венесуэлы сможет провести свободные и честные выборы. Мы работаем со странами Южной Америки, Центральной Америки и Европы, странами всего мира, чтобы добиться этого результата», — рассказал он.

При этом Майк Помпео добавил, что стратегия Белого дома в отношении Каракаса действенна и менять ее не будут.

«Очевидно, еще многое предстоит сделать. Мадуро все еще стоит у власти, развязывая один из крупнейших гуманитарных кризисов в мировой истории. Но вместе мы движемся вперед», — заключил глава Госдепа.

В свою очередь на днях законный лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил в интервью Washington Post, что готов к прямому диалогу с Соединенными Штатами. Однако предпочел бы иметь дело с американским президентом Дональдом Трампом, так как считает, что Майк Помпео потерпел неудачу и несет ответственность за нынешнюю политику США в отношении Венесуэлы.

«Лучше жевать, чем говорить»

Как отметил Дмитрий Родионов, заявление Помпео — это как раз тот случай, «когда лучше жевать, чем говорить». Эксперт напомнил, что 23 января бывший председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя президентом Венесуэлы. С подачки США, которые тут же поспешили признать его таковым, втянув в эту авантюру своих европейских вассалов.

«Прошел год. И что? Гуиадо хоть на сантиметр приблизился к реализации своих незаконных «полномочий»? Только отдалился. При этом растеряв законные, лишившись поста спикера парламента. Если год назад оппозиция в Венесуэле была еще более или менее сплоченной и представляла собой серьезную силу, способную фактически устанавливать двоевластие в стране, то сегодня вся их деятельность уже напоминает клоунаду. Даже среди тех, кто их поддерживал, наблюдается усталость и апатия. Шансов у этих людей чего-либо добиться практически нет», — пояснил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, оппозиция и лично Гуаидо полностью себя дискредитировали, превратившись в политические нули. А стратегия Мадуро на затягивание времени оказалась верной. Он мог бы пойти на силовое решение год назад — армия все это время была на его стороне. Но это могло стать его самоубийством. Он решил подождать, когда оппозиция полностью обанкротится, и ставка оказалась абсолютно правильной, уверен Дмитрий Родионов.

«А ставка США оказалась провальной, и сегодня, год спустя, это очевидно даже слепому. Заявления Помпео — это попытка изобразить хорошую мину при плохой игре. Попытка, как и сама игра — даже не плохая, а очень плохая. Лучше бы промолчал, авось, никто бы не вспомнил про позорную годовщину. А теперь все будут тыкать пальцем и говорить о грандиозном за последние десятилетия геополитическом провале США, которым они еще и своих союзников подставили, признавших их марионетку и севших таким образом в лужу. Вернее, это личный провал господ Помпео и бывшего советника президента США Джона Болтона», — добавил Дмитрий Родионов.

Эксперт обратил внимание, что по слухам уход Болтона во многом был спровоцирован как раз провалом стратегии по Венесуэле. Именно Болтон был сторонником активного вмешательства в дела этой страны, и, если бы не он, США так не опозорились бы, уверен Родионов.

«Болтон в итоге ушел, когда осознал это. А вот Помео, похоже, пока не осознает, или делает вид. Может, ему тоже пора на пенсию по причине профнепригодности?» — заключил Дмитрий Родионов.

Год назад в Венесуэле против Мадуро начались массовые протесты, за которыми стоят США. В результате лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом на том основании, что он был спикером парламента в момент «государственного переворота». США и некоторые страны Запада немедленно признали Гуаидо президентом. Россия, Китай, Турция и другие государства выступили в поддержку Мадуро как легитимного главы государства.