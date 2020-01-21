ВОЗ проведет экстренное заседание из-за китайского вируса. События дня. ФАН-ТВ

ВОЗ проведет экстренное заседание из-за китайского вируса Всемирная организация здравоохранения завтра проведет экстренное заседание из-за коронавируса, который распространяется в Китае. Жертвами новой болезни стали уже три человека. Патоген, вызывающий пневмонию был обнаружен в Поднебесной в декабре, примечательно, что все заболевшие посещали рынок морепродуктов в Ухане, недавно его закрыли. Случаи заражения были зарегистрированы также в Пекине и Шэньчжене. За прошедшие выходные было обнаружено 139 новых случаев заболевания. Таким образом, общее число заболевших превысило 200 человек, но это — официальные данные. Британские эксперты, например, считают, что их в разы больше — до 1700 человек. Заболевших также обнаружили в Японии, Таиланде и Южной Корее. Скоро у жителей Китая начнутся каникулы в честь Лунного Нового года (с 24 по 30 января). В это время граждане КНР традиционно много путешествуют по свету. Чтобы локализовать распространение опасного вируса, будут приняты меры по его раннему обнаружению. Это будет одним из вопросов, которые завтра обсудят в ВОЗ. В Российском Центре стратегического планирования при Минздраве уже приступили к разработке экспресс-теста.

В Пенсионном фонде РФ подвели итоги Глава ПФР Антон Дроздов рассказал о сокращении числа пенсионеров в новом году. В 2019-м было назначено более миллиона пенсий, порядка 830 тысяч из них — по старости. Но эта цифра примерно на 355 тысяч меньше, чем было бы если пенсионный возраст не повысился. А в этом году выход на заслуженный отдых отложится еще у 800 тысяч россиян. Вместе с тем, будет расти число «досрочников» — это труженики Севера, военные, медики, педагоги и многодетные матери. Дроздов также напомнил, что с первого января пенсии были проиндексированы более чем на 6,5%, а к 2022 году рост составит 18 с лишним процентов.

Экс-глава Интерпола осужден за коррупцию Бывшему главе Интерпола Мэну Хунвэю огласили приговор в Китае. За превышение служебных обязанностей и взятки (сумма которых превысила два миллиона долларов) международный страж порядка отправится в тюрьму на 13,5 лет. Напомним, Хунвэй был задержан в апреле 2019 года по подозрению в коррупции. Кроме срока государственный чиновник обязан выплатить штраф в два миллиона юаней, что по текущему курсу меньше трехсот тысяч долларов. О своем намерении обжаловать приговор бывший руководитель международной полиции не заявил.