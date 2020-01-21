Минобороны отозвало иск о компенсации к замглавы Генштаба ВС Арсланову

Москва, 21 января. Минобороны РФ отозвало иск о компенсации ущерба к заместителю главы Генштаба Вооруженных сил России генерал-майору Халилу Арсланову. Об этом сообщил источник во Втором апелляционном суде.

«Минобороны решило отозвать иск о компенсации ущерба на сумму в несколько миллиардов рублей. Позже руководство оборонного ведомства примет решение, заявлять ли новый иск к Арсланову или нет», — рассказали ТАСС в суде, где слушается жалоба на арест имущества Арсланова.

Как считают следователи, замглавы Генштаба ВС причастен к двум эпизодам мошенничества, общий ущерб по которым составляет около 6,7 миллиарда рублей, передает «Царьград». Ранее суд наложил арест на имущество Арсланова в качестве обеспечительной меры, однако генерал-майор обжаловал данное решение.

Кроме того, следствие полагает, что замглавы Генштаба ВС может быть причастен к уголовному делу 2013 года, касающемуся «Воентелекома». По данным следователей, глава компании Александр Давыдов вместе с сообщниками завысил стоимость продукции и услуг при заключении контрактов с Минобороны.

Следствие по делу Арсланова продлили до 6 февраля текущего года. Генерал-майор продолжает занимать пост замглавы Генштаба ВС, однако сейчас числится в отпуске, пишет «Взгляд.ру».