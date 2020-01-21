Главком ВМФ РФ рассказал об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Москва, 21 января. Один из фрегатов станет первым кораблем Военно-морского флота России, который будет вооружен новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон». Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

По его словам, «Циркон» будет размещен на одном из боевых кораблей флота, фрегатов». Николай Евменов подчеркнул, что после проведения модернизации начнутся испытания, которые необходимы для того, «чтобы убрать разные «детские болезни».

«Сейчас его испытания проходят успешно. Пока мы ставим на все корабли «Калибры» и параллельно будем испытывать «Циркон», — цитирует РИА Новости слова Евменова.

Он также ответил на вопрос касательно временных рамок принятия на вооружение «Циркона». Как заметил Евменов, это произойдет «в ближайшие годы».

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко ранее рассказал, что модернизируемые для Тихоокеанского флота России большой противолодочный корабль проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевая атомная подлодка проекта «Антей» «Иркутск» в перспективе получат новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Что представляет собой гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» — читайте в материале Федерального агентства новостей.