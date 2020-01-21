Госдума упрощает трудоустройство для иностранных студентов

Москва, 21 января. Госдума приняла во втором чтении проект об упрощении трудоустройства для иностранных студентов, обучающихся в России. Авторами инициативы выступили депутаты и сенаторы во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документом предлагается исключить необходимость получения разрешения на работу для соответствующих категорий граждан. В случае принятия такого закона они смогут получать работу на основании трудового или гражданско-правового договора, пояснял ранее Володин. По его словам, данные меры позволят «увеличить не менее чем в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в наших вузах и профучилищах».

В беседе с ФАН важность принятого решения отметил депутат Владимир Синяговский.

«Это (трудоустройство. — Прим. ФАН) позволит немного облегчить финансовое бремя семьи, страны, откуда он приехал. Для самого студента это хорошая практика изучения языка, [формирование] понимания, что такое работа», — сказал депутат.

Он также обратил внимание, что наличие работы на территории России — это залог применения навыков, полученных в вузе на практике.