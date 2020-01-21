Поклонская призвала «даму с большими губами» Водонаеву не пичкать россиян глупостью

Москва, 21 января. Депутат Госдумы Наталья Поклонская резко осадила телеведущую и фотомодель Алену Водонаеву, которая выступила против повышения материнского капитала в России.

Поклонская заявила, что маткапитал нельзя обналичить, поэтому опасения Водонаевой, что малоимущие граждане начнут злоупотреблять государственной помощью, не имеют под собой оснований.

«Материнский капитал не потратишь на водку и веселья — его даже нельзя обналичить. Это помощь семье — например, в плане приобретения жилья. Так что нечего пичкать людей своей глупостью», — пишет парламентарий в Telegram.

Она также осудила авторов политической передачи «60 минут» за то, что они пригласили обсуждать столь серьезную тему телезвезду. По ее словам, «дамы с большими губами» способны лишь на склоки, поэтому для них придуман специальный формат шоу — «Дом-2».

Напомним, что Водонаева, выступая в передаче «60 минут», вступила в спор с телеведущей Ольгой Скабеевой, раскритиковав идею повышения размера маткапитала в РФ. По словам модели, подобные меры поддержки семей приведут к тому, что «нищие начнут больше рожать». Скабеева в ответ заявила, что маткапитал нельзя обналичить, поэтому нецелевые траты государственных средств исключены. Уже после эфира Водонаева продолжила скандал, обвинив Скабееву в том, что она пропагандирует невежество и агрессию.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором инициировал ряд реформ. В частности, глава государства предложил увеличить маткапитал на 150 тыс. рублей при рождении второго ребенка, а также начать выплачивать пособия при рождении первенца.