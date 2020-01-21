Россия окажет Сирии помощь в развитии флота для борьбы с контрабандой и боевиками

Москва, 21 января. Российские специалисты окажут Сирии помощь в укреплении военно-морских сил республики. Член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев объяснил, почему Россия заинтересована в создании сильного флота в Сирии.

На данный момент ВМС являются самым малочисленным видом вооруженных сил Сирии ― в состав ВМС Сирии входит 4 тысячи человек. Вооруженные силы России и Сирии с 18 по 20 января провели совместные учения по защите морских объектов в порту «Тартус». В учениях были задействованы около 2 тысяч военнослужащих, семь надводных кораблей и катеров. Кроме того, поддержку с воздуха оказывали ЗРПК «Панцирь-С».

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев отметил, что Россия заинтересована в укреплении сирийского флота по нескольким причинам. Прежде всего, именно через морскую территорию в Сирию поступает контрабандное оружие и прибывают боевики.

«Совместные учения России и Сирии показали, что у нас вырабатываются определенные формы военного сотрудничества — это шаг вперед. Мы работаем не только, пока идет борьба с терроризмом и оккупантами на территории Сирии. Мы смотрим вперед и в дальнейшем будем укреплять это взаимодействие. Есть вероятность, что [мы] также окажем поддержку в развитии флота Сирии», — заявил эксперт в комментарии Nation News.

Политолог добавил, что Россия заинтересована в укреплении и расширении порта «Тартус», так как он является не просто важным военно-стратегическим, но и геополитическим пунктом базирования. Перенджиев не исключил возможность расширение порта «Тартус» до полноценной военно-морской базы.